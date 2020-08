Marine Le Pen : sa fille victime d’un cambriolage

Coup dur pour Marine Le Pen, et surtout pour sa fille Mathilde, âgée de 21 ans. La jeune femme a été victime d’un cambriolage dans la nuit de lundi à mardi, comme le rapporte Le Parisien ce mardi 18 août. Le malfaiteur s’est introduit sans effraction dans sa propriété de Bougival, située dans les Yvelines. C’est grâce aux aboiements de son chien que Mathilde Chauffroy, fille de Marine Le Pen et de Franck Chauffroy, a été avertie de la présence du cambrioleur, vers 2h du matin. Le cambrioleur a escaladé la grille du domicile de Mathilde Chauffroy, avant de s’introduire à l’intérieur de la propriété par la porte d’entrée qui avait été laissée ouverte. Il a réussi à s’emparer du sac à main de la jeune femme, qui contenait sa carte bancaire et ses papiers d’identité. Mathilde Chauffroy a aussitôt appelé la police qui a réalisé les premières constatations et relevé indices et traces laissés sur les lieux par le malfaiteur. La sûreté urbaine de Versailles a pris la suite des investigations pour tenter de retrouver le cambrioleur.

Mathilde Chauffroy déjà agressée en 2018

Ce n’est pas la première fois que la famille de Marine Le Pen connaît une telle situation. En 2019, Jany Le Pen, l’épouse de Jean-Marie Le Pen, était victime d’une agression en pleine rue, dans les Yvelines. L’homme casqué l’avait percuté au ventre et donné plusieurs coups pour s’emparer de son sac à main contenant deux cartes bancaires. L’agresseur avait ensuite effectué deux retraits et empoché près de 2 500 euros. À la suite d’une enquête menée par la police judiciaire de Versailles, quatre hommes ont été arrêtés dans les semaines qui ont suivi l’agression de Jany Le Pen.

Plus tôt encore, en 2018 précisément, Mathilde Chauffroy était aussi victime d’une agression. Alors qu’elle sortait d’un bowling à Nanterre (Hauts-de-Seine) où elle avait passé la soirée avec son cousin Pierre Olivier, Mathilde Chauffroy a été prise à partie par deux hommes qui voulaient "la réchauffer en lui frottant le corps, car elle avait froid", selon le récit fait aux policiers par son cousin. Face au refus de la fille de Marine Le Pen, les deux agresseurs auraient roué de coups Mathilde Chauffroy et son cousin Pierre Olivier. La jeune femme de 21 ans avait même été transportée à l’hôpital avec une "suspicion de nez cassé". Les deux hommes ont écopé de quinze mois de prison, dont huit mois ferme par le tribunal correctionnel de Nanterre.

Par Matilde A.