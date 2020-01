Marine Le Pen : Son compte Instagram sur ses chats crée le buzz

Une découverte étonnante. L'un des secrets de Marine Le Pen, qui avait attaqué en justice Laurent Ruquier, a récemment été dévoilé. En plus de sa carrière en politique, la présidente du Rassemblement national a une autre passion dans la vie : les animaux et plus particulièrement ses chats. Alors que les Français pensaient qu'elle possédait uniquement son compte Instagram officiel pour promouvoir sa politique, L'Express a communiqué une toute autre information le 22 janvier dernier. Le média a fait des révélations sur le compte Instagram secret de Marine Le Pen, appelé "Les chats masqués". Si l'identité de l'utilisateur était mystérieuse et intéressait peu de personnes à son lancement, ce compte Instagram crée aujourd'hui le buzz. D'ailleurs, la politicienne qui vit entourée de ses six chats a refusé de nombreuses demandes d'abonnement dont une de la part du député LR Guillaume Larrivé.

"Les chats démasqués"

Marine Le Pen aime particulièrement immortaliser les moments forts de la vie de ses animaux de compagnie et a même créé un compte Instagram qui leur est dédié. Après ce secret révélé au grand jour, la présidente du Rassemblement national avait expliqué à L'Express : "Dans une vie politique, il y a une toute petite partie qui est privée. Certains font du sport, d'autres font de la philatélie: moi, j'exprime ma passion de la photo en photographiant mes chats, j'espère ne pas être pendue pour ça!". A présent, Marine Le Pen a décidé de garder cet aspect de sa vie caché et a mis son compte Instagram en "privé". De plus, elle a modifié le nom passant de "Les chats masqués" à "Les chats démasqués". Si Marine Le Pen, qui a reçu un cadeau onéreux des proches de son parti, a partagé plus de 1251 publications, elle ne recense que 47 abonnés et le député LR Guillaume Larrivé n'en fait toujours pas partie a révélé le Parisien ce jeudi 30 janvier.

Par Solène Sab