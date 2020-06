Marion Maréchal : Sa réaction aux affaires George Floyd et Adama Traoré fait exploser Twitter

Dans une vidéo qu'elle a postée mercredi 10 juin dans la soirée sur sa page Facebook, Marion Maréchal a tenu à réagir aux affaires George Floyd et Adama Traoré. Pour présenter sa vidéo à sa communauté, la directrice de l'ISSEP à Lyon a posté la légende suivante : "Mon coup de sang sur l'affaire Floyd et Traoré. Ce qui se prépare derrière cette propagande et cette volonté de subversion des esprits est terrifiant. Je ne veux pas de ce monde qui alimente les tensions raciales et institutionnaliste les discriminations basées sur l'origine !"

Dans l'enregistrement, elle affirme ne pas avoir à s'excuser "en tant que blanche et en tant que Française". Et de poursuivre : "Voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux Etats-Unis, je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, mort accidentel qui a lieu lors d'une intervention qui n'était pas liée, c'est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais au crime qu'il aurait commis lui et une partie de sa famille, manifestement".

Une intervention "à un moment particulier"

Dans le Live BFMTV de Thomas Misrachi, Jérémy Brossard - rédacteur en chef-adjoint du service politique de BFMTV - a analysé le discours de Marion Maréchal. "Elle fait une anaphore : 'Je n'ai pas à m'excuser d'être blanche, je n'ai pas à m'excuser d'être Française'. Elle fait deux minutes environ cette vidéo, avec des mots assez forts, très crus, elle parle de 'subversion des esprits', de 'soumission', 'salir la mémoire de nos ancêtres', 'cracher sur notre histoire', 'abattre nos statuts', référence aux images qu'on a pu voir ces derniers jours, dans la foulée de ces manifestations contre le racisme avec des statuts boulonnés", a-t-il commencé.

Et de préciser : "Elle intervient à un moment particulier, dans cette période post-confinement, au moment où il y a des mouvements de contestation et des rassemblements à la fois liés au décès de George Floyd (...) et puis aussi avec l'affaire Adama Traoré (...) Elle va sur un terrain identitaire". Sur Twitter, les réactions d'internautes n'ont pas manqué d'affluer, Marion Maréchal se retrouvant en TT. Si certains saluent sa prise de position sur le sujet, d'autres fustigent violemment ses propos.

Enfin une qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas!!!! Pas vrai???https://t.co/gYQRn7W4cE — πR (@piarzo) June 11, 2020

Les propos de Marion Maréchal sont louches ! — Christian (@editodor) June 11, 2020

Le propos de Marion Maréchal est plutôt juste et réaliste..c’est assez rare actuellement sur la tribune publique pour le souligner.. pic.twitter.com/KvwKgJcArs — BZH2991 (@BZH2991) June 11, 2020

L'extreme-droite et ses grosses ficelles... Personne ne t'a demandé de t'excuser, juste d'éprouver un peu de compassion, d'humanité, de solidarité... et un peu moins de haine, d'envie d'exclure et de diviser. https://t.co/OfJpW3eyKz — RAZOOR (@razoor777) June 11, 2020

Par Non Stop People TV