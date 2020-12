Marion Maréchal s'attaque aux footballeurs français après l'affaire Samuel Paty

Pascal Praud a invité Marion Maréchal ce mercredi 9 décembre sur le plateau de "L'heure des pros". Le journaliste est revenu avec son équipe de chroniqueur sur le match PSG-Basaksehir. La veille, les deux clubs s'affrontaient, mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu et le match a été interrompu. Et pour cause, le 4ème arbitre du match aurait eu des propos racistes envers Pierre Achille Webo, l'entraîneur adjoint du club turc.

un débat houleux !

L'affaire a donc fait la une des médias ce mercredi 9 décembre et Pascal Praud a également abordé le sujet dans son émission "L'heure des pros". Marion Maréchal qui avait déjà fait polémique après ses propos sur George Floyd, s'est confiée sur le sujet. Mais pour étayer ses propos, la femme politique a utilisé un exemple qui n'a pas fait l'unanimité : "Je révèle une autre chose, qui moi m'a interpellé à l'heure ou la société veut lutter contre les différences ethniques et religieuses. Il y a un message qui a été passé par l'équipe de France suite à l'affaire Samuel Paty (…) Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'il n'y a aucun joueur musulman. On devrait être tous ensemble sur la question de l'Islamisme".

L'artiste Rost, également présent sur le plateau l'a alors interpellée : "Par quoi vous définissez un musulman (…) est-ce que c'est écrit sur le front des gens. Par quoi vous les définissez ?".

Ce à quoi la petite-fille de Jean-Marie Le Pen a répondu : "Ce sont les joueurs de foot qui se revendiquent eux-mêmes musulmans, c'est de notoriété publique. Certains mêmes financent des mosquées à l'étranger."

« Dans la vidéo diffusée par les joueurs de l’équipe de France de football après l’assassinat de Samuel Paty, il n’y a aucun joueur musulman. Ca m’interpelle. », Marion Maréchal Le Pen dans HDPros pic.twitter.com/i8ix5CvVJD — CNEWS (@CNEWS) December 9, 2020

Par J.F.