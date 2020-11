Marlène Schiappa lynchée après sa bourde sur Zinedine Zidane, elle répond

Ce vendredi 6 novembre 2020, Marlène Schiappa a partagé sur son compte Twitter un extrait d’un débat sur l’immigration à l’Assemblée nationale. Dans cet extrait vidéo, la ministre déléguée à la Citoyenneté prend la parole et explique que "la France a été enrichie de vagues d'immigration successives". Elle continue son discours en citant des noms de personnalités, comme Marie Curie, Zinédine Zidane, Nicolas Sarkozy, Léon Gambetta, Omar Sy et Yannick Noah. Le hic, c’est qu’à part Marie Curie qui est née en Pologne, les autres célébrités citées par Marlène Schiappa sont bel et bien nées en France. Une chose que les internautes n’ont pas manqué de rappeler à la ministre sur Twitter. En effet, la prise de parole de Marlène Schiappa lui a valu une vague de critiques.

"Attention au contre sens"

"L’intention de la ministre est louable, mais Léon Gambetta est né à Cahors, Nicolas Sarkozy à Paris, Zinedine Zidane à Marseille, Yannick Noah à Sedan et Omar Sy à Trappes. Les "Français de souche", c’est un dangereux syntagme de l’extrême-droite", note le réalisateur Gérard Miller. Marlène Schiappa, qui n’a pas pour habitude de se laisser faire, a alors répondu à ce tweet ce samedi 7 novembre 2020. "Le débat portait sur les vagues d’immigration, les immigrés, les enfants d’immigrés, et l’intégration. Je réponds justement à l’extrême droite qui présente ces vagues comme des dangers. Attention au contre sens", a-t-elle répondu. Malgré la précision de Marlène Schiappa, les internautes se sont pas calmés pour autant. "Vos attitudes successives sont un contre sens !", "Il a bon dos le contre sens… assumez au lieu d’esquiver", peut-on lire dans les commentaires.

Le débat portait sur les vagues d’immigration, les immigrés, les enfants d’immigrés, et l’intégration. Je réponds justement à l’extrême droite qui présente ces vagues comme des dangers. Attention au contre sens. MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) November 7, 2020

Par Matilde A.