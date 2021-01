Marlène Schiappa : pourquoi son lissage brésilien fait polémique

Depuis quelques heures maintenant, Marlène Schiappa fait parler d'elle pour une étrange raison. En effet, après ses propos polémiques sur "les plans à trois", elle aurait posté une vidéo d'elle sur ses réseaux sociaux, faisant la promotion d'un salon de coiffure pour un lissage brésilien. Et évidemment, cela n'est pas passé inaperçu. Plusieurs internautes se sont alors moqués de la ministre déclarant : "Marlène Schiappa fait des placements de produits sur Instagram, je crois qu'on ne peut plus rien faire à ce niveau", "J'attends avec impatience le code promo de Marlène Schiappa pour acheter ce lissage brésilien, et puis j'espère ensuite qu'on aura celui de Darmanin pour se repeupler les lèvres". Face à l'ampleur de la polémique, elle a réagi en assurant à un journaliste de l'Obs qu'il s'agissait d'un "faux post" suite à un piratage.

un placement de produit qui ne passe pas

Le coiffeur de Marlène Schiappa s'est rendu sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste afin de s'exprimer sur le sujet. Et il l'assure, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté n'a pas été rémunérée pour ce post. "De par la position de Marlène Schiappa, on ne pouvait pas se permettre de proposer ce genre de gratuité, et d’entretenir une polémique qu’on ne voulait pas. Il faut savoir que notre stratégie d’entreprise fait qu’on n’a jamais payé en six ans d’existence une influenceuse, et même une influenceuse dont c’est le métier" a-t-il affirmé en dévoilant la facture payée par la ministre souvent attaquée pour son look, dans le but de faire taire les rumeurs. On n’a jamais mis le doigt dans cet engrenage des influenceuses, et sûrement pas avec Marlène Schiappa" a-t-il conclu.

