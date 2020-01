Marlène Schiappa prise à partie lors d'une réunion, elle dénonce "des gestes de violence"

Le 9 janvier dernier, dans une interview accordée au Parisien, Marlène Schiappa a annoncé sa candidature aux élections municipales à Paris sur les listes de Benjamin Griveaux. "Il est le meilleur candidat pour la capitale, le plus sérieux et le plus préparé. C'est aussi celui qui est le mieux entouré. J'en veux pour preuve les têtes de liste qu'il a déjà désignées, dont beaucoup de femmes, et qui sont une alliance parfaite entre renouvellement et expérience", a-t-elle confié.

Dans cet entretien, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes a aussi évoqué les sujets sur lesquels elle allait s'impliquer. "Paris est la ville de France où il est le plus compliqué de faire garder son enfant. Je souhaite plus de transparence dans l'attribution des places de crèche et surtout, une meilleure formation des parents. Benjamin Griveaux propose notamment un guichet unique qui permettra à tous d'avoir les bonnes informations et de gérer les modes de garde de façon beaucoup plus fluide".

Une attitude "très menaçante"

Marlène Schiappa a déjà commencé sa campagne pour les municipales. Ainsi, elle a organisé jeudi 16 janvier une réunion publique dans un restaurant du 14e arrondissement. Mais cette prise de parole a été perturbée par l'arrivée de manifestants contre la réforme des retraites qui ont investi l'établissement. Prise à partie par une cinquantaine de personnes, la secrétaire d'État a dû quitter les lieux. Depuis, des vidéos et photos circulent sur les réseaux sociaux.

Marlène Schiappa a réagi sur Twitter, affirmant qu'elle n'était "pas une planquée". Invitée ce vendredi 17 janvier sur Radio Classique, elle a pointé du doigt l'attitude "très menaçante" des manifestants lors de cette réunion publique. "Des manifestants, des gilets jaunes, des gens assez hostiles se sont infiltrés dans la réunion, en plus d'une manifestation qui s'est tenue devant, et ont commencé à être très menaçants". Elle a dénoncé "des gestes de violence et de menace". Et de poursuivre : "Ils ont fait de l'intimidation pour empêcher la réunion de se tenir en hurlant, en faisant du bruit, en tapant sur les murs ou avec des verres".

Oui, nous aussi on est là, on est là.



Je ne suis pas une planquée.



Je crois au respect de la démocratie.

Les menaces injures intimidations ne nous empêcheront pas de défendre ce en quoi nous croyons.



Soutien aux colistiers pris à partie ce soir, merci pour leur courage. https://t.co/kRMR0DBHno — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) January 16, 2020

Marlène #Schiappa est obligée de quitter la réunion publique. Des insultes fusent, elle répond qu'elle portera plainte. Des militants #LREM sont outrés et dénoncent une action "fasciste". #greve16janvier #Paris14 pic.twitter.com/TCaja9JzbZ — actu Paris (@actufrparis) January 16, 2020

Retour en quelques images sur le rassemblement face au restaurant à #Paris où Marlène Schiappa devait donner une réunion publique. La Ministre a dû quitter les lieux après quelques dizaines de minutes. #greve #MarleneSchiappa #greve16janvier #AvecBenjamin pic.twitter.com/2bgoIDPyPQ — Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 16, 2020

Par Non Stop People TV