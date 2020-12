Marlène Schiappa qualifiée d'hystérique : Laurence Ferrari prend sa défense

Ce n'est plus un secret pour personne, les relations au sein de la politique Française sont actuellement très tendus. Et pour cause, plusieurs sujets viennent consolider les désaccords entre le gouvernement et l'opposition, en premier lieu, celui de la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Mais plus récemment, c'est le sujet des violences policières qui a divisé plus que jamais. Alors que le sujet faisait déjà débat depuis quelques mois, la vidéo d'un producteur de musique, Michel, se faisait prendre à partie sans raison a mis le feu aux poudres. En effet, certains députés LR ont accusé le président de la République, Emmanuel Macron d'avoir qualifié la police de raciste lors de son interview pour le média Brut.

"Je vous demande de le retirer"

Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la Citoyenneté s'est donc rendue dans l'hémicycle ce mardi 8 décembre afin de s'expliquer sur le sujet et ainsi, prendre la défense du président de la République. Laurence Ferrari a abordé le sujet le soir même avec ses invités sur le plateau de Punchline. Après avoir diffusé les images, elle a demandé à Eric Diard, député LR ce qu'il pensait de ces dernières. Sans mâcher ses mots, l'homme politique a répondu : "Là je la trouve un peu à la limite de l'hystérie", mais il avait à peine terminé sa phrase que Laurence Ferrari l'a immédiatement coupé. "Non non, écoutez, arrêtez, ça c'est un argument trop facile à opposer à une femme en politique, non je refuse le terme."

Eric Diard a tenté de mesurer ses propos "Non, mais je la trouve très énervée", ce qui n'a évidemment pas plu à la compagne de Renaud Capuçon qui a persisté : "Je vous demande de le retirer. Le mot 'hystérique', il n'est pas tolérable pour une femme en politique Eric Diard. Voilà, je vous le dis. On est en 2020, bientôt en 2021, c'est plus acceptable." Mais il semblerait que le député des Bouches-du-Rhône ne l'entende pas de cette oreille : "Non mais je la trouve très énervée, excusez-moi".

Par J.F.