Marlène Schiappa réagit à la polémique du lissage brésilien (Exclu vidéo)

La polémique poursuit Marlène Schiappa depuis quelques jours. Dimanche 3 janvier, la ministre déléguée à la Citoyenneté a partagé une vidéo dans laquelle elle agite sa chevelure pour vanter les bienfaits d’un lissage brésilien. "Merci à Adriano & Vincent de ANS-brasil pour ce lissage qui répare les cheveux et va donc me permettre de gagner de précieuses minutes avant chaque matinale", a-t-elle écrit dans cette publication rapidement supprimée à cause de l’emballement sur les réseaux sociaux. Devant les accusations d'un "placement de produit", le cabinet de Marlène Schiappa a alors dénoncé "un faux post". Alors que plusieurs internautes ont mené l'enquête sur le lieu de la vidéo, et remarqué que la ministre suivait le compte du salon de coiffure en question, son avocate, Me Julia Minkowski, a déclaré que "Marlène Schiappa dément tout recours à un placement de produit ou post sponsorisé sur Instagram. Toute affirmation contraire relèverait de la diffamation".

"Je n'ai jamais fait de post sponsorisé"

Tandis que les arguments ont évolué, Marlène Schiappa a réagi à cette polémique* qui a agité la Toile dans l'émission d'Evelyne Thomas, diffusée sur Non Stop People. "Il y a juste des actualités assez graves et importantes en ce moment. J'étais assez circonspecte d'avoir des appels de toutes les rédactions journalistiques de France et de Navarre pour savoir si j'avais vraiment fait un lissage ou un soin. Alors que parfois, on fait des choses très importantes pour préserver les quartiers les plus difficiles", a regretté la ministre sur l'ampleur de cette publication. Interrogée sur les soupçons de publicité par l'animatrice, Marlène Schiappa a démenti : "Absolument pas. Je n'ai jamais fait de post sponsorisé, ni de pub. Je n'ai jamais été rémunérée pour une pub. Ce n'est pas vrai, il y a des montages, des rumeurs malveillantes qui sont diffusées". Pour conclure, la ministre a saisi cette occasion pour "adresser un message de salut à tous les coiffeurs" : "Parce que c'est un métier difficile, important. Ils ont beaucoup souffert pendant le confinement et on a beaucoup besoin d'eux, parfois pour se sentir mieux, qu'on soit une femme ou un homme".

*Séquence à retrouver à partir de 2'25 dans la vidéo disponible ci-dessus.

Par Marie Merlet