Marlène Schiappa revient sur cette nuit traumatisante qui a marqué ses filles

C'est un souvenir douloureux pour Marlène Schiappa et ses filles. En mai 2019, des Gilets jaunes s'étaient rendus en pleine nuit devant son domicile pour l'insulter et la menacer. Celle qui était alors secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, a été réveillée par les hurlements et des pétards, avait-elle raconté peu après les faits. Une scène traumatisante pour ses deux filles, présentes au domicile, comme elle le raconte dans le podcast "Parents d'abord" de Télé-Loisirs. Près de deux ans après cette violente nuit, Marlène Schiappa s'est souvenue : "J'ai vécu le fait que des dizaines de personnes en bas de chez moi à minuit me crient des insultes et des menaces de mort en présence de mes enfants. C'est super difficile".

Un épisode traumatisant pour ses filles

"J'étais en train de dormir, et mes filles aussi. L'une d'entre elle était avec une copine qu'on avait emmenée en week-end au Mans. D'un coup, il y a les filles qui se lèvent en pleurant et en hurlant, en disant : 'Maman, qu'est ce qu'il se passe ?'", a-t-elle raconté avant d'évoquer l'impact sur ses enfants : "Ce sont des enfants, elles n'ont pas le recul pour se dire que ce sont des gens bourrés. ce qu'elles voient, c'est qu'il y a de dizaines de personnes en bas, avec des pétards, des fumigènes, qui insultent leur mère, qui crient des choses comme "On est venu te chercher, sors de ton lit, on va te crever." Donc elles pleurent en disant : "Maman, il veulent te tuer, qu'est ce qu'on fait ?" C'est vraiment un truc traumatisant". Cet épisode aura particulièrement marqué l'une de ses filles : "il y a une de mes filles qui n'a plus voulu retourner au Mans après ça, qui a eu peur". La ministre déléguée chargée de la citoyenneté qui a porté plainte contre les manifestants condamnés depuis, a dénoncé : "Je prends sur moi toutes les critiques liées à mon engagement. Mais les insultes et menaces de mort qui font pleurer mes enfants et la petite copine de ma fille, c'est inadmissible !".

Par Marie Merlet