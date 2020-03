Marlène Schiappa : Sa justification des violences policières lors de la marche des femmes choque la Toile

À la veille de la Journée internationale des Droits des femmes, ce dimanche 8 mars, une marche nocturne a été organisée par quelques associations féministes. Mais alors que la soirée se voulait belle et pacifiste, elle a été ternie par des violences policières.

Depuis quelques heures maintenant, des vidéos sont relayées sur les réseaux sociaux où l'on voit des manifestantes visées par des gaz lacrymogènes, ou violemment poussées dans les marches du métro par les forces de l'ordre.

Ces images ne sont évidemment pas passées inaperçues à la veille de la grande marche nationale organisée dans le but de lutter contre les différentes formes de violences faites aux femmes. Ce qui résonne particulièrement, au vu du contexte actuel.

Elles ont donc été pointées du doigt, en particulier sur les réseaux sociaux. La militante Caroline de Haas, récemment menacée par Dominique Besnehard, s'est exprimée sur Twitter : "Hier soir, des féministes ont été frappées par les forces de l'ordre alors qu'elles manifestaient – notamment – contre les violences sexuelles. @EmmanuelMacron, @CCastaner, @MarleneSchiappa, comment avez-vous pu donner des consignes pareilles ?". "Gaz lacrymogène, nasse, femmes traînées par terre et dans les escaliers. Par des forces de l'ordre. Les mêmes qui sont censées prendre nos plaintes pour violences sexuelles. Ce monde ne tourne pas rond".

"Le tracé n'était pas respecté"

Marlène Schiappa prise à partie dans une réunion, a été l'une des premières à se confier sur ce sujet. Invitée sur le plateau de BFM TV, elle s'est justifiée d'une manière assez controversée. "Le ministre de l'Intérieur a demandé un rapport, et dans ce rapport, il est indiqué que manifestement, le tracé de la manifestation n'aurait pas été respecté, et que ça aurait occasionné les faits qu'on voit sur les vidéos".

Ces déclarations ont choqué les internautes, qui ont rapidement réagi sur Twitter. "Le jour où le monde se lève pour les #DroitsDesFemmes, Mme #Schiappa, ministre de l'égalité, justifie l'agression de la police sur la #marchefeministe par : "Le tracé de la manifestation n'aurait pas été respecté". La nausée. #LallementDemission #Barbares".

""Elles n'avaient qu'à respecter le trajet de la manif" is the new "elle n'avait qu'à pas mettre un jupe"".

Heureusement, on peut compter sur Marlène Schiappa pour défendre les femmes victimes de violences policières (non).

"Les femmes n'ont pas respecté le tracé" justifie la secrétaire aux #DroitsDesFemmes le jour où on les bafoue au lieu de les célébrer. Puis, aucune dénonciation, aucune démission pour ne pas cautionner, rien. Mais on ne s'y trompe pas : Marlène Schiappa a déjà démissionné. #8mars

