Marlène Schiappa : son passage chez Cyril Hanouna a fait évoluer la communication politique (Exclu vidéo)

Marlène Schiappa était l'invitée de Jacques Sanchez dans "Face aux médias" sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel la ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur chargée de la Citoyenneté a confirmé que la violence quotidienne existe en politique. "La politique, c'est un monde très violent. On a essayé de vouloir faire de la politique avec bienveillance, mais manifestement nous n'avons pas réussi à changer les codes de la vie politique. Donc c'est difficile. Après je ne vais pas me plaindre, c'est même plutôt moins difficile que des personnes qui ont un métier physiquement épuisant", confiait-elle.

Et de poursuivre : "Je ne m'attendais pas à cette violence. Quand vous êtes un ministre, vous n'êtes plus une personne, vous devenez un concept. Les gens ont le droit de vous insulter, vous menacer, vous êtes un bien public quelque part. Les gens ont le droit de vous envoyer des milliers d'insultes sur les réseaux sociaux en pensant que ça ne va pas vous atteindre parce que vous êtes un concept. Je pense que c'est assez lié à la notoriété (...) Quand on est ministre, il y a une espère de : 'Vous appartenez aux gens' (...) Quand il y a des insultes, je dépose plainte, mais il y a aussi beaucoup de messages d'amour", confie-t-elle.

"Les codes de la communication politiques ont évolué"

Dans la suite de l'entretien, Jacques Sanchez lui a demandé si elle a conscience d'avoir fait évoluer la communication politique depuis quatre ans. En effet, Marlène Schiappa a été la première à avoir participé à un numéro spécial de "Balance ton post" sur C8, autour du "grand débat national". C'était en 2019. Et son passage avait été vivement critiqué. "Je suis allée, et je vais toujours partout là où les gens ne veulent pas aller. Je suis la première membre du gouvernement à débattre face à Eric Zemmour. J'étais la première à beaucoup répondre aux gens sur Twitter. Quand j'ai été nommée, j'avais des collègues qui me disaient : 'On ne fait pas ça Marlène. Quand on est ministre, on ne répond pas aux gens sur Twitter'. Moi, je réponds aux gens sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos", a-t-elle expliqué.

Et de poursuivre : "Oui, je pense que les codes de la communication politiques ont évolué et c'est vrai que maintenant, Cyril Hanouna nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui tapent à la porte pour venir dans son émission et qui n'y allaient pas avant, même certains qui ricanaient quand j'y suis allée et qui maintenant, sont contents de venir. Il faut parler à tout le monde. La politique ne peut pas être réservée à une petite case élitiste avec des gens qui resteraient vraiment entre eux pour diriger le pays. Je pense qu'on a aussi des comptes à rendre. Et puis, la particularité de l'émission de Cyril Hanouna, c'est qu'il fait venir des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique ou des médias et qui font des retours vraiment sans filtre, de leur vie quotidienne".

Par Non Stop People TV