Marlène Schiappa : un monde politique "machiste" et "violent", elle s'explique (Exclu vidéo)

Ce mercredi 2 juin 2021, Jacques Sanchez reçoit Marlène Schiappa dans son émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, la ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur chargée de la Citoyenneté s'est confiée sur le monde politique. De sa propre expérience, elle confirme avoir évolué dans ce domaine. "On apprend beaucoup de choses. On représente la France à l'étranger, on a des voyages diplomatiques, on porte des lois. On apprend à faire des choses qu'on n'imaginait pas avant", commence-t-elle. Elle poursuit son propos en confiant être toujours impressionnée par l'Assemblée nationale car c'est "l'endroit de la démocratie" et "le lieu en lui-même est impressionnant".

Dans la suite de l'entretien, Jacques Sanchez lui demande s'il est plus difficile pour une femme, encore aujourd'hui, de faire de la politique. "Oui, largement. En tant que femme, on est jugé pour notre apparence, pour notre vie familiale, notre vie personnelle réelle ou supposée car on nous prête beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple : Bruno Le Maire, mon collègue qui est un homme, a écrit dans sa jeunesse des romans Harlequins. Ça ne lui ai jamais reproché. Moi qui ai publié des livres érotiques, vous pouvez être sûr qu'au moindre de mes passages à la télévision, il y a toujours des gens sur les réseaux sociaux pour ricaner, comme si c'était un sujet qui serait interdit aux femmes", a-t-elle commenté.

"La politique, c'est un monde très violent"

Existe-t-il réellement une atmosphère machiste en politique ? "L'Assemblée est fémininée et rajeunisée, mais oui, l'atmosphère machiste existe. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises sans qu'il n'y ait aucune femme autour de la table et bien sûr, quand vous êtes une femme et que de surcroît, vous n'avez pas grandi dans un beau quartier, vous vous sentez parfois un petit peu outsider par rapport à ce système", a-t-elle répondu.

Toujours dans le même extrait, Marlène Schiappa confirme que la violence quotidienne existe en politique. "La politique, c'est un monde très violent. On a essayé de vouloir faire de la politique avec bienveillance, mais manifestement nous n'avons pas réussi à changer les codes de la vie politique. Donc c'est difficile. Après je ne vais pas me plaindre, c'est même plutôt moins difficile que des personnes qui ont un métier physiquement épuisant (...) Mais je ne m'attendais pas à cette violence. Quand vous êtes un ministre, vous n'êtes plus une personne, vous devenez un concept. Les gens ont le droit de vous insulter, vous menacer, vous êtes un bien public quelque part. Les gens ont le droit de vous envoyer des milliers d'insultes sur les réseaux sociaux en pensant que ça ne va pas vous atteindre parce que vous êtes un concept. Je pense que c'est assez lié à la notoriété (...) Quand on est ministre, il y a une espère de : 'Vous appartenez aux gens' (...) Quand il y a des insultes, je dépose plainte, mais il y a aussi beaucoup de messages d'amour", confie-t-elle.

Par Non Stop People TV