Marlène Schiappa visée par le cyberharcèlement, porte plainte

Marlène Schiappa a été de nouveau victime de cyberharcèlement. Sous une vague d'insultes sur les réseaux sociaux, la ministre chargée de la Citoyenneté a décidé de faire appel à la justice. Sur Twitter ce samedi 20 mars, Marlène Schiappa a annoncé avoir "déposé plainte et demandé à Twitter d'agir" face "à une vague de cyberharcèlement incluant des menaces de mort". "L'engagement politique ne saurait justifier les raids numériques", a-t-elle dénoncé en ajoutant : "Twitter restant dans l'inertie, j'ai fait passer mon compte en privé. J'en suis la première navrée". La ministre qui a décidé de protéger son compte des détracteurs virtuels, peut ainsi filtrer les demandes d’abonnement.

Une nouvelle plainte déposée

Comme le rappelle Franceinfo, ce n'est pas la première fois que Marlène Schiappa dépose plainte pour avoir été visée par des messages de haine. Après de violentes critiques, insultes et menaces, pour s'être opposée à la cagnotte en ligne en soutien à l’ancien boxeur Christophe Dettinger, elle avait révélé en janvier 2019 avoir déposé plainte. "Des plaintes sont systématiquement déposées. Aucune menace de mort, aucun appel au suicide, aucune immondice comme on peut le voir, n'entamera sa détermination d'agir et de s'élever contre ces attaques", avait indiqué le cabinet de la ministre. Lorsque April Benayoum, Miss Provence et première dauphine de Miss France 2021 a été victime de racisme et d’antisémitisme sur les réseaux sociaux, Marlène Schiappa avait assuré sur BFMTV que Twitter devait prendre "ses responsabilités" concernant la modération des tweets.

Par Marie Merlet