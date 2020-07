Mazarine Pingeot : sa tribune sur le féminisme risque de faire grand bruit

Depuis plusieurs mois maintenant, le féminisme prend de plus en plus de place dans les médias. Et ce mardi 28 juillet, c'est la romancière Mazarine Pingeot, qui a récemment porté plainte contre son ancien compagnon, qui en fait son cheval de bataille. Dans une tribune publiée sur le site Le Monde, l'auteure de Bon petit soldat dénonce le féminisme d'aujourd'hui, qui selon elle, s'apparente plus à un combat moral que politique. "Aujourd'hui, les femmes sont assez puissantes pour mener ce combat politique, pourquoi s'en tiendraient-elles à occuper la seule place du ressentiment et de la vengeance, de la délation et de la vindicte ? Est-ce cela, la place naturelle de la femme ?" commence alors la fille de François Mitterrand et Anne Pingeot. Elle évoque ensuite avec beaucoup de regret une jeune génération "sans désir mais pleine de colère".

Mazarine Pingeot poursuit en choisissant des mots forts pour exprimer sa pensée, bien consciente que ces derniers pourraient choquer : "Ces jeunes femmes mieux loties que leurs mères et leurs grands-mères, qui ont mené la lutte pour elles, déblayé le terrain pour leur laisser en héritage de continuer le combat : les unes se sentent insultées quand un homme, de sa violence ancestrale, ose un compliment – et c’est comme une gifle en plein visage, certaines appellent ça un viol, au mépris de celles qui en ont vraiment été victimes ; les autres se déguisent en putes pour imiter les danseuses des clips de rap qui vantent l’argent facile et l’amour monnayable".

"nous risquons de mourir d'ennui"

Elle s'inquiète ensuite de l'avenir de la culture : "Que deviendra l’art, dans tout ça ? Des livrets de vertu qu’on distribuera au seuil des nouvelles églises ? Des éditoriaux pleins de bons sentiments mâtinés de haine rance de vieilles filles ? Des imprécations béni-oui-oui de néoromantiques exaltés par les combats sur Facebook ? (….)"

Mais également du monde que nous allons laisser à la future génération : "Avant même de mourir du réchauffement climatique, nous risquons de mourir d’ennui. Car nous avons prévenu nos enfants qu’ils auraient à se battre pour sauvegarder la planète. Mais leur avons-nous glissé qu’ils auraient aussi à affronter le mortel ennui qui s’abat sous le drapeau brandi d’une morale de la haine ? " conclut l'ennemie d'Éric Zemmour.

Par J.F.