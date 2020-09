Meghan Markle appelle au vote : Donald Trump réplique et la tacle

Meghan Markle et le prince Harry se sont exprimés ce mardi 22 septembre sur la chaîne ABC. Et pour leur première apparition ensemble à la télévision depuis que le couple a décidé de se mettre en retrait de la famille royale britannique, les parents du petit Archie ont tenu à encourager les Américains à s’inscrire sur les listes électorales à six semaines de l’élection présidentielle américaine : "Tous les quatre ans, on nous dit la même chose : "C’est l’élection la plus importante de notre vie". Mais celle-ci l’est vraiment. Lorsque nous votons, nos valeurs sont mises en pratique et nos voix sont entendues. Votre voix nous rappelle que vous êtes important. Parce que vous l’êtes. Et que vous méritez d’être entendus", a confié devant les caméras Meghan Markle.

"Je souhaite bon courage à Harry"

De son côté, le prince Harry s’est voulu solidaire bien qu’il n’a jamais voté de sa vie : "Alors que les élections de novembre approchent, il est vital de rejeter les discours haineux, la désinformation et la négativité en ligne. Alors que nous nous efforçons de réinventer le monde qui nous entoure, mettons-nous au défi de bâtir des communautés empathiques". Malheureusement pour le couple, cette prise de parole n’a pas été du goût de Donald Trump. Visiblement piqué au vif, le président américain s’en est pris à Meghan Markle alors qu’il était interrogé sur les propos de la mère d’Archie : "Je ne suis pas un de ses fans. Je souhaite bon courage à Harry, parce qu'il va en avoir besoin". Reste à voir si le couple va répondre à Donald Trump.

Par Alexia Felix