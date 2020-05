Meghan Markle clashée par le père de Boris Johnson

L'annonce du prince Harry et de Meghan Markle concernant le fait de quitter la famille royale avait choqué les Britanniques. Si leur décision a été prise en janvier, c'est comme ci il s'agissait d'une autre époque ou d'une autre vie depuis tous les événements qui se sont déroulés par la suite. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a plongé le monde dans une situation surréaliste où tous les pays se sont confinés petit à petit... Le Covid-19 n'épargne personne et le Premier ministre britannique, Boris Johnson avait été testé positif au virus, puis transféré à l'hôpital où il a été placé trois jours en soins intensifs. En l'espace d'un mois, sa vie a basculé... Si ses jours étaient en danger, il va mieux aujourd'hui et vient même d'être à nouveau papa. En effet, sa fiancée Carrie Symonds a mis au monde un petit garçon ce mercredi 29 avril. En tout cas, si Boris Johnson peut enfin être soulagé et se faire un peu discret, c'est au tour de son père de faire parler de lui. Stanley Jonshon a clashé Meghan Markle et a remis en question son rôle dans le Megxit.

"C'est Meghan qui commande"

Stanley Johnson a pris pour cible Meghan Markle a rapporté le Daily Mail. Dans un article écrit pour Saga magazine, le père de Boris Johnson a pointé du doigt le rôle joué par Meghan Markle dans la décision du prince Harry de quitter la famille royale. L'écrivain de 79 ans est persuadé qu'elle en est la cause et a même écrit : "Je ne peux pas m’empêcher de penser que c'est Meghan qui commande. Mari et femme ne peuvent pas tous deux porter la culotte.". Il a poursuivi en faisant part de l'expérience personnelle de ses parents : "Pour un homme, l’endroit où se situe son foyer n’a pas réellement d’importance, mais que pour une femme, et surtout pour femme américaine comme Meghan, le choix du lieu de vie est un enjeu majeur.". Pour lui, Meghan Markle "n’était peut-être pas la plus disposée à suivre l’enseignement du livre de Ruth : 'J’irai où tu iras, et je demeurerai où tu demeureras'.". Il a cependant exprimé son regret de les avoir vus quitter le Royaume-Uni : "Personnellement, je suis triste de les avoir vus partir. Leur engagement caritatif était fantastique, particulièrement en faveur de la protection de l’environnement et de la défense des droits des femmes.".

Par Solène Sab