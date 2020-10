Melania Trump : comment elle a humilié Donald Trump face à son rival Joe Biden

La moue boudeuse, des sourires rares, plusieurs baisers esquivés et des mains repoussées à n’en plus finir. Depuis que Donald Trump a été élu président des États-Unis, Melania Trump affiche un visage fermé. Discrète, la Première dame américaine fait plus parler d’elle pour ses tenues et son comportement distant avec le magnat de l'immobilier que ses discours et prises de position. Alors que le républicain n’est plus à une gaffe près - à quelques semaines des élections présidentielles américaines, sa compagne ne semble pas décidée à le soutenir.

Attendu ce jeudi 22 octobre 2020 à Nashville (Tennesse), pour son affronter son rival l’ancien vice-Président Joe Biden lors de leur l’ultime débat avant l'élection présidentielle, le locataire de la Maison Blanche est revenu problèmes socio-économiques des Etats-Unis, la diplomatie du pays, la crise migratoire mais aussi sanitaire liée au coronavirus. Si les deux septuagénaires ont relevé le niveau de leurs précédentes rencontres rythmées par les piques, l’arrivée de Mélanie Trump s’est faite dans une autre ambiance.

Entre Mélania Trump et Donald Trump, l'ambiance est glaciale

Alors que l’épouse de Joe Biden, Jill Tracy Jacobs, est arrivée sur scène le sourire aux lèvres dans une robe colorée pour embrasser l’homme politique, la complicité et à la bonne humeur n'étaient pas au rendez-vous dans l’autre camp. Les mains prises, la First lady a fait une apparition très sérieuse dans une robe noire. Le signe d’un mauvais présage pour Donald Trump ? Quant à ce dernier, il a eu droit à un geste mécontent de la maman de son fils qui l’a rejeté avec virulence au moment de quitter le plateau après la photo officielle. Le tout en lui passant devant sans lui adresser un regard ou même un mot. Une séquence gênante à découvrir ci-dessous.

Regardez la main de Melania Trump après avoir posé avec Donald Trump devant les photographes Debates2020 debate pic.twitter.com/bywLmiJopu — Antoine Llorca (antoinellorca) October 23, 2020

Par C.F.