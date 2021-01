Melania Trump snobe (encore) Donald Trump : cette vidéo qui choque à leur départ de la Maison Blanche

Si Donald Trump a eu dû mal à accepter sa défaite, sa femme Melania elle, semble plus heureuse que jamais. Celle qui semble n'avoir jamais voulu endosser le rôle de First Lady est enfin libre ! Il se murmure d'ailleurs qu'elle compterait les jours jusqu'au divorce, elle qui avait pour interdiction de le demander durant le mandat de son mari...



Plus question pour Melania Trump, femme bafouée depuis bien des années, de faire semblant ! Ce mercredi 20 janvier, alors que les Etats-Unis avaient les yeux tournés sur Washington où s'est déroulée la cérémonie d'investiture de Joe Biden, quelques coups d'oeil ont aussi été jetés sur la Floride où Donald Trump vient d'arriver après avoir quitté la Maison Blanche à la hâte. Melania Trump qui avait misé sur un tailleur noir à sa montée dans l'avion, est ressortie plus radieuse que jamais en robe orange griffée Gucci. Si son changement de tenue a beaucoup fait réagir, son comportement a également fait couleur beaucoup d'encre.

Melania Trump snobe Donald Trump

A leur arrivée en Floride, Donald Trump a pris la peine de prendre la pose face aux photographes et journalistes qui les attendaient sur la piste d'atterrissage. Melania Trump s'est quant à elle directement dirigée vers le véhicule qui devait les conduire à Mar-a-Lago, leur somptueuse villa de Palm Beach. L'ancienne première dame a littéralement planté son mari qui encore une fois, est apparu gêné face à l'attitude de son épouse.



Bien décidée à exprimer son ras-le-bol, Melania Trump avait déjà choqué quelques heures plus tôt en quittant la Maison Blanche précipitamment. Abandonée par son staff, elle a plié bagage avant même l'arrivée du couple Biden et a d'ailleurs refusé de faire la visite à Jill Biden qui prend sa place au poste de première fame... brisant ainsi une tradition qui règne depuis 1954. "Melania Trump, qui avait eu droit à un tour du propriétaire avant l'investiture de son mari il y a quatre ans, ne rendra pas la pareille à Jill Biden, la future Première dame" peut-on lire dans Le Parisien.



Melania, elle a pas l'time. Elle a mis la robe Florida, elle part vivre sa meilleure vie.#TrumpsLastDay pic.twitter.com/fDPcBCudp5 — Julie (@sojoulaye) January 20, 2021

