Michelle Obama donne de ses nouvelles après avoir révélé souffrir de dépression

Tout n'est pas rose pour l'ex-Première Dame des Etats-Unis Michelle Obama. Après le large succès de son autobiographie, "Becoming", la femme de Barack Obama est partie en tournée à travers les Etats-Unis puis le monde pour raconter son expérience. A chaque fois, ses interventions ont fait salle comble comme on peut le voir dans le documentaire disponible sur Netflix "Devenir". Une équipe a pu la suivre dans tous ses déplacements. On y voit une femme sûre d'elle, proche de sa famille et surtout une mère inquiète pour ses filles et qui veut leur donner une bonne éducation.

"Cela ne me semble tout simplement pas réel"

Mais depuis, plus rien. Michelle Obama est retournée à une vie de tous les jours, simple, qu'elle n'avait pas connue depuis que 2009, date d'élection de son mari comme l'homme le plus puissant des Etats-Unis. L'ex-Première Dame a avoué dans son dernier podcast avoir beaucoup de mal à surmonter les événements survenus récemment. Sa "légère dépression", elle la doit à l'épidémie de coronavirus et à l'ambiance anxiogène qui règne aux USA depuis la mort de George Floyd. "Je me réveille en pleine nuit parce que quelque chose me préoccupe, ou parce que je ressens un poids" explique-t-elle, "J'essaie de faire du sport, mais il y a eu des périodes pendant cette quarantaine où je n'avais juste pas le moral".

Face aux réactions suscitées par cette prise de parole, Michelle Obama a tenu à rassurer ses fans. Elle a posté une photo en noir et blanc sur son compte Instagram où elle explique qu'elle va mieux. "Tout d’abord, je vais très bien. Il n’ya aucune raison de s’inquiéter pour moi. Comme je l’ai dit dans cette conversation avec Michele Norris, je pense aux gens qui risquent pour le reste d’entre nous, les médecins, les infirmières et les travailleurs essentiels de toutes sortes. Je pense aux enseignants, aux élèves et aux parents qui essaient juste de trouver l’école pour l’automne. Je pense aux gens qui protestent et s’organisent pour un peu plus de justice dans notre pays", écrit Michelle Obama.

"L’idée que ce que traverse ce pays ne devrait avoir aucun effet sur nous - que nous devrions tous nous sentir bien tout le temps - cela ne me semble tout simplement pas réel. J'espère donc que vous vous permettez tous de ressentir ce que vous ressentez. J’espère que vous vous écoutez et que vous prenez un moment pour réfléchir à tout ce qui nous attend et à ce que vous pourriez y faire. Et à vous tous qui avez contacté - merci. J'espère que vous restez en contact également avec ceux qui vous sont le plus proche, pas seulement avec un SMS, mais peut-être avec un appel ou un chat vidéo. N'ayez pas peur de leur offrir une épaule sur laquelle s'appuyer ou d'en demander une vous-même. Je vous aime tous", conclut l'intéressée.

Par Mélanie C.