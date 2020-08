Michelle Obama : l'ancienne première dame révèle souffrir d'une dépression

Durant huit ans, Michelle Obama a littéralement été un soutien sans failles pour son mari Barack Obama. Pendant presque une décennie, l'avocate diplômée de l'université d'Harvard a fait honneur à son statut de "première dame des Etats-Unis" en menant diverses actions et projets pour améliorer la situation du pays. La mère de famille de 56 ans a par exemple lancé un programme dans les cantines scolaires pour lutter contre l'obésité et s'est également démenée pour que tous les enfants du pays aient un accès équitable à l'éducation.



Trois ans après son départ de la Maison Blanche, Michelle Obama conserve une place de taille dans le coeur des Américains. Après avoir sorti un livre qui a fait fureur, la femme de Barack Obama a lancé une émission de podcasts diffusée sur Spotify. Si d'habitude elle se confie sur la confiance en soi, le travail ou encore la place des femmes dans la société, Michelle Obama vient de se livrer sur son état de santé mental.

Michelle Obama avoue souffrir de dépression

Dans son dernier podcast, l'ancienne première dame a affirmé souffrir d'une "légère dépression" en raison du confinement dû à la pandémie de Covid-19 et des luttes raciales dans son pays, ainsi que de "l'hypocrisie" de l'administration Trump : "Je me réveille en pleine nuit parce que quelque chose me préoccupe, ou parce que je ressens un poids" explique-t-elle, "J'essaie de faire du sport, mais il y a eu des périodes pendant cette quarantaine où je n'avais juste pas le moral". Michelle Obama dit aussi passer "par ces hauts et ces bas émotionnels que tout le monde ressent". Des moments "pendant lesquels on ne se reconnaît pas". "Ce n'est pas une époque pendant laquelle on s'épanouit, spirituellement... Je sais que je passe par une forme de dépression légère" indique-t-elle, "Pas seulement à cause de la quarantaine, mais aussi à cause des luttes raciales. Et voir cette administration, voir son hypocrisie, jour après jour, c'est démoralisant" explique Michelle Obama en faisant référence aux récents soulèvements liés à la mort de George Floyd.

