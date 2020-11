Michelle Obama recadre Donald Trump et sa femme Melania sur Instagram

Il y a dix jours, Joe Biden remportait les élections présidentielles américaines. Une victoire que Donald Trump ne parvient pas à admettre. Le président sortant a alors fait tout son possible pour contrer son adversaire, pourtant bel et bien sorti victorieux. Persuadé de sa victoire aux élections présidentielles américaines, Donald Trump a dénoncé de la tricherie du côté du clan démocrate. Des accusations prises au sérieux puisque le procureur général américain, en charge du Département de la Justice, a autorisé l’ouverture d’une enquête. Cela pourrait impliquer le recomptage de l’ensemble des voix. Donald Trump interdit aussi à son administration de commencer le processus de transition avec les équipes de Joe Biden. En tout cas, le comportement de Donald Trump depuis la victoire de Joe Biden n’est pas du goût de Michelle Obama. L’ancienne Première dame a posté ce lundi 16 novembre un long texte sur son compte Instagram dans lequel elle s’emporte contre Donald Trump et son épouse Melania. "Ce n’est pas un jeu", affirme-t-elle. Michelle Obama revient quatre ans en arrière, lorsque Donald Trump accède à la Maison-Blanche.

"Notre démocratie est plus grande que l’ego de quiconque"

La femme de Barack Obama se souvient alors avoir mis en place "une transition de pouvoir respectueuse et transparente". "Nous avons invité les membres de l’équipe du président élu dans nos bureaux et avons préparé des notes de service détaillées pour eux, présentant ce que nous avions appris au cours des huit dernières années", rappelle Michelle Obama. Cette étape n’avait pas été une mince affaire pour le couple Obama. "Je dois être honnête et dire que rien de tout cela n'a été facile pour moi. Donald Trump avait répandu des mensonges racistes sur mon mari qui avaient mis ma famille en danger. Ce n’était pas quelque chose que j’étais prête à pardonner. Mais je savais que, pour le bien de notre pays, je devais trouver la force et la maturité pour mettre ma colère de côté", se remémore-t-elle avant de rappeler Donald Trump à l’ordre : "Notre démocratie est plus grande que l’ego de quiconque. Notre amour de la patrie nous oblige à respecter les résultats d’une élection même si nous ne les aimons pas ou souhaitons qu’elle se soit déroulée différemment". Reste à savoir si Donald Trump réagira à cet appel lancé par Michelle Obama.

Par Matilde A.