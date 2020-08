Michelle Obama : son tacle à Donald Trump lors de la convention démocrate

Une convention démocrate peu ordinaire s’est ouverte lundi 17 août dans la soirée. En raison de la pandémie de coronavirus toujours très virulente aux Etats-Unis, l’événement qui vise à désigner officiellement le candidat du parti pour les élections présidentielles se déroule de façon virtuelle et sans public. Les vidéos diffusées ont été enregistrées. Dans une allocution, Michelle Obama n’a pas mâché ses mots à l’encontre de Donald Trump. "Donald Trump n’est pas un bon président pour notre pays", déclare l’ancienne Première Dame qui va produire une série sur l’homme politique avec son mari. "Il a eu largement le temps pour montrer qu’il était apte à occuper ce poste, mais il est clairement dépassé. Il ne peut pas faire face à la situation. Il ne peut tout simplement pas être celui que nous voulons qu’il soit". Un discours engagé pour la femme de Barack Obama.

L’union contre Donald Trump

Les Américains ont connu plusieurs mois de tension extrême avec le meurtre de George Floyd qui a déclenché des vagues de révolte et d’indignation. Le président Donald Trump est également critiqué sur sa gestion de la crise sanitaire, sociale et économique liée au Covid-19. Aux États-Unis, le virus continue de se propager et le nombre de cas augmente de jour en jour. "Si vous pensez que les choses ne peuvent pas empirer, croyez-moi, elles le peuvent et elles le feront si nous ne changeons pas", clame Michelle Obama. Puis elle évoque le candidat démocrate Joe Biden : "Il sait ce qu’il faut faire pour sauver une économie, vaincre une pandémie et montrer la voie à notre pays".

Signe d’union face à Donald Trump, l’ancien concurrent de Joe Biden, Bernie Sanders, a pris la parole lors de la convention et s’en prend à l’actuel président : "En rejetant la science, il a mis notre vie et notre santé en danger". De son côté, Donald Trump a déclaré qu’il accepterait sa nomination comme candidat du parti républicain "en direct depuis la Maison Blanche" une semaine après la convention démocrate.

Par Valentine V.