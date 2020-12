Miss France 2021 : Ségolène Royal condamne les propos antisémites contre Miss Provence

Si Amandine Petit vit en ce moment ses premières heures en tant que Miss France, la lumière est encore posée sur sa première dauphine, April Benayoum. Mais si la jeune femme de 21 ans qui portait l'écharpe de Miss Provence, fait les gros titres, c'est à cause d'une triste polémique liée à ses origines. Durant la diffusion de son portrait au cours de l'élection de Miss France 2021 ce samedi 19 décembre, April Benayoum a levé le voile sur ses origines et a fièrement annoncé que sa mère est serbo-croate et que son père est israélien.



Les déclarations au sujet de son métissage ont malheureusement engendré un vague de messages antisémites à son égard sur les réseaux sociaux. Des messages qui ont choqué l'opinion publique et qui ont poussé de nombreuses personnalités politiques à prendre la parole pour soutenir la candidate originaire du sud de la France.

Ségolène Royal défend April Benayoum

Si April Benayoum vient de sortir du silence pour la première fois, c'est désormais au tour de Ségolène Royal de prendre sa défense. L'ancienne ministre a en effet pris la parole ce lundi 21 décembre 2020 sur BFMTV. "C'est abominable, que cela puisse exister. C'est atroce, en plus dans le contexte... on a suffisamment d'agressions, de violence, d'insultes sur les réseaux sociaux." a-t-elle avancé. "Et pour cela aussi qu'il faut, et ça le gouvernement agit dans la bonne direction, pouvoir remettre de l'ordre sur les réseaux sociaux. Il faut pouvoir réprimer ce déferlement de haine".

Et la journaliste Apolline de Malherbe de lui faire remarquer : "A chaque fois on s'offusque et puis ça revient...". Ce à quoi Ségolène Royal a répondu : "C'est déjà bien que l'on s'offusque. C'est bien que l'on ne cantonne pas ce type de comportements dans les faits divers. Il y a quelques années, on ne s'offusquait pas assez. Et peut-être que ceux qui sont à l'origine de ces agressions voyant que l'on s'offusque, vont peut-être aussi réfléchir à leurs comportements..." a-t-elle conclu.





Par E.S.