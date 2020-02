Morandini Live - Benjamin Griveaux aurait-il dû assumer la diffusion de sa vidéo intime ?

Vendredi dernier, Benjamin Griveaux a annoncé qu'il se retirait de la campagne des municipales 2020 à la suite de la diffusion de vidéos à caractère sexuel. L'identité de l'homme à l'origine de cette fuite 2.0 a été dévoilée. Il s'agit de Piotr Pavlenski, un activiste russe qui a revendiqué la publication de ces fichiers sur un site Internet. Placé en garde à vue le week-end dernier, il n'est pas le seul à être soupçonné d'être au coeur de l'affaire Benjamin Griveaux. En effet, Alexandra de Taddeo, sa compagne, a elle aussi été arrêtée dans la soirée du 15 février pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel".

Ce mardi 18 février, Le Parisien a dévoilé les coulisses de leurs gardes à vue. Si Piotr Pavlenski s'est muré dans le silence, sa compagne a nié son implication quant à la mise en ligne de ces vidéos intimes. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris pour "atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même". Le site LCI.fr a précisé que "le parquet de Paris a requis dans le cadre de cette information judiciaire le placement sous contrôle judiciaire" du couple.

"Il n'a pas eu le courage d'assumer"

Dans "Morandini Live", Jean-Marc Morandini a reçu Olivier Ciappa, un photographe qui a été victime de "revenge porn", tout comme Benjamin Griveaux. Engagé contre l'homophobie, il a porté plainte après un piratage massif qu'il attribue à "La Manif pour tous". Sur le plateau de l'émission diffusée sur CNews et Non Stop People, il a été invité à réagir à l'affaire Benjamin Griveaux, plus précisément à l'annonce du retrait de l'homme politique dans la course aux municipales.

"D'un côté, je le comprends. Ce qui me dérange, c'est que c'est une personnalité politique. Cette responsabilité-là, il l'a aussi par rapport à tous ces jeunes adolescentes qui le vivent. Il envoie un message très fort à la société française qui est devant du 'revenge porn', devant ce genre de crimes : 'Couchez-vous'. C'est terrible. Ce qu'il a fait, c'est un peu la métaphore de l'adolescente qu'on a vu et qui s'est suicidée. Il faut vraiment l'assumer. Il faut dire : 'Oui, c'est moi. Passons à autre chose' ou même ne pas en parler du tout (...) La carrière de Benjamin Griveaux est morte d'un coup parce qu'il n'a pas eu le courage d'assumer et de continuer par rapport à ça", a-t-il dit.

Par Non Stop People TV