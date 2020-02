Morandini Live : Benjamin Griveaux "piégé", Joachim Son-Forget balance (Vidéo)

Ce vendredi 14 février, Jean-Marc Morandini a présenté une édition spéciale de "Morandini Live" après le retrait de Benjamin Griveaux de la course à l'élection municipale à Paris. Il a reçu Joachim Son-Forget qui a retweeté la vidéo à l'origine de ce scandale politique. Invité à s'exprimer sur son geste 2.0, ce dernier a aussi fait d'autres révélations sur CNews et Non Stop People.