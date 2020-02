Morandini Live : Patrick Balkany "aurait pu mourir", des détails sur sa santé dévoilés (vidéo)

Après cinq mois de détention à la prison de la Santé, Patrick Balkany a été libéré sous contrôle judiciaire "léger". À sa sortie, l'homme politique a retrouvé sa femme Isabelle Balkany. Ensemble, ils ont passé du temps à la mairie de Levallois-Perret avant de prendre la route de Giverny où les époux possèdent une résidence. Pour rappel, Patrick Balkany était incarcéré depuis le 13 septembre après ses condamnations pour fraude fiscale et blanchiment aggravé.

En exclusivité pour CNews, Patrick Balkany a fait le point sur son état de santé dans "L'heure des pros" de Pascal Praud. "J'ai besoin de me reposer, de me soigner, de me remplumer", a-t-il dit. Il a aussi livré sa réaction à l'annonce de sa libération. "On m'a refusé trois demandes de mise en liberté. Je n'avais plus vraiment d'espoir de sortir avant plusieurs mois. La seule chose qui m'a fait sortir, c'est d'une part l'expert judiciaire nommé par la juge (...) qui a fait un rapport que j'ai découvert et qui était alarmant. C'était le constat qui avait été fait par les professeurs qui m'avaient soigné à l'hôpital. Les juges et le Parquet n'en avaient pas tenu compte. Ils se sont sentis obligés de me laisser sortir, ils ne voulaient pas avoir la responsabilité d'un accident en prison. Je n'ai pas sauté de joie. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait mes paquets tout de suite. Je n'avais qu'une envie, c'était de sortir. La prison, c'est quelque chose de très pesant", a-t-il dit.

"Il aurait pu mourir"

Ce jeudi 13 février, Jean-Marc Morandini a reçu dans "Morandini Live" David-Xavier Weiss, adjoint au maire délégué à la jeunesse et à la communication de Levallois-Perret. Il a donné davantage de détails sur l'état de santé de Patrick Balkany. "Je l'ai vu et je l'ai eu hier aussi au téléphone dès qu'il est sorti. C'est quelqu'un qui est très fatigué. Il a eu un infarctus de l'intestin. C'est une maladie très rare. Il a été pris à temps au mois de décembre, mais à quelques heures près, il aurait pu mourir", a-t-il confié.

Et de poursuivre : "Aujourd'hui, il a des séquelles. L'expertise médicale commanditée par la justice elle-même a établi qu'il y avait une altération physique, physiologique et psychologique de la personne de Patrick Balkany. Et c'est sur ces raisons-là qu'il a été libéré (...) Il doit subir une hospitalisation dans les prochaines semaines. Il n'a pas bénéficié d'une forme de passe-droit. Il a eu jusqu'à présent une justice un peu d'exception, et voilà".

Par Non Stop People TV