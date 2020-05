Mort de George Floyd : Beyoncé, Rihanna... les célébrités demandent justice

La mort de George Floyd à Minneapolis lors d'une violente arrestation secoue les Etats-Unis. Le décès de l'Afro-Américain de 46 ans qui a été étouffé par le genou d'un policier en étant plaqué au sol, a ravivé le débat sur les violences policières aux Etats-Unis qui sévissent. Pour réclamer justice et dénoncer le racisme systémique des forces de l’ordre, des milliers de manifestants ont exprimé leur colère à travers le pays, dont à Minneapolis. Ces protestations se sont déroulées dans de vives tensions où deux voitures de police ont foncé sur la foule à New-York ce samedi 30 mai. Dans ce climat très tendu, les célébrités sont nombreuses à partager aussi leur colère. Alors que le policier qui a tué George Floyd, a été inculpé pour homicide involontaire, et que les trois autres policiers présents ont été seulement licenciés, Beyoncé a invité à signer des pétitions sur son site pour demander plus de charges.

"Le racisme est un fléau"

"Nous avons tous été témoins de son meurtre en plein jour. Nous sommes brisés et écoeurés. Je ne parle pas qu'aux gens de couleurs. Que vous soyez blanc, noir, métissé ou n'importe quoi d'autre, je suis sûre que vous vous sentez désespéré du racisme qui existe en Amérique aujourd'hui", a-t-elle déploré dans une vidéo sur Instagram. "George est notre famille (...) parce qu'il est Américain. Trop de fois nous avons vu ces meurtres violents, et aucune conséquence. Oui, quelqu'un a été inculpé, mais la justice est loin d'être rendue", a alerté la chanteuse. Cette colère est aussi partagée par Justin Bieber qui a dénoncé : "Le racisme est un fléau". Tout comme Rihanna qui pointe du doigt des "meurtres et des lynchages, jour après jour". "Ces derniers jours, l'ampleur du désespoir, de la colère et de la tristesse que j'ai ressentis m'ont submergée", a confié la chanteuse.

Face aux émeutes où des pillages ont eu lieu, Donald Trump a semblé inciter les forces de l'ordre à user de la force dans un tweet ce vendredi 29 mai : "Quand les pillages démarrent, les tirs commencent. Merci !". En réaction, Taylor Swift a laissé un message clair : "Nous allons faire en sorte de voter afin de vous chasser en novembre". En fustigeant également le président américain qu'elle qualifie "d'imbécile" et de "raciste", Lady Gaga a aussi lâché sa colère : "Je suis tellement scandalisée par la mort de George Floyd, autant que je l'ai été par la mort de beaucoup trop de vies noires pendant des centaines d’années, qui nous ont été enlevées dans ce pays à cause du racisme systémique et des systèmes corrompus qui le soutiennent".

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. — Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020

Par Marie Merlet