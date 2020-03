Municipales 2020 : Anne Hidalgo sèche sur les lignes de métro et devient la risée du web

Ce mercredi 4 mars 2020, David Pujadas recevait les sept candidats officiels aux élections municipales de Paris, à savoir Cédric Villani, Anne Hidalgo, Agnès Buzyn, David Belliard, Rachida Dati, Serge Federbusch et Danielle Simonnet pour un grand débat politique.

Juste avant cette rencontre, le journaliste s'est entretenu avec chacun des candidats pour une petite interview en tête à tête. Anne Hidalgo, la maire socialiste sortante s'est elle aussi prêtée au jeu et a assuré qu'elle était venue dans les locaux de la chaîne de télévision par ses propres moyens, le tout pour revendiquer son respect des modes d'actions écolos : "Je suis venue en métro, voilà. La ligne 1 et puis la ligne 9 et je suis... ou la ligne 3, je ne me souviens plus. Et je suis descendu ici, tout près" a-t-elle déclaré avec un peu d'hésitation avant de rappeler qu'elle est une usagère régulière des transports en commun parisiens.

Les internautes lui tombent dessus

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'empressent de se moquer de l'actuelle maire de Paris. Face à son hésitation, tous sont en effet persuadés qu'elle ne s'est pas rendue chez LCI en transport en commun et qu'elle ne met certainement pas un pied dans les métros de la capitale les autres jours. Les réactions les plus hilarantes sont donc encore visibles sur Twitter au lendemain de son intervention.



En août dernier, Anne Hidalgo avait déjà été sujette à de vives critiques sur la toile après avoir effectué un aller-retour en jet-privé entre Le Bourget et Chambéry pour assister à la 19e étape du Tour de France...

Le métro dans lequel Hidalgo est venu#LaGrandeConfrontationParis pic.twitter.com/XxR7z2Qfz9 — Nath (@nathprnt) March 4, 2020

Anne Hidalgo dit être venue en métro à #LaGrandeConfrontationParis mais ne sait pas si elle a pris la ligne 9 ou la ligne 3. pic.twitter.com/EE5XWXHPp1 — Jens Villumsen (@J_Villumsen) March 4, 2020

J’offre un plan de métro à @Anne_Hidalgo qui hésite entre la ligne 3 et la ligne 9 pour aller chez @TF1 !

La ligne 3 ne même que chez #Balkany à #Levallois #LaGrandeConfrontationParis #AvecAgnesBuzyn pic.twitter.com/39wdqgUiuf — Antonio Duarte (@Antonio_Duarte) March 4, 2020

@Anne_Hidalgo

Petit cadeau pour vous : le plan du métro de #Paris. Pas vous perdre en rentrant à la maison après le débat sur @LCI.#Municipales2020 #AvecAgnesBuzyn #LaGrandeConfrontationParis pic.twitter.com/pyPHkUTsdT — Francois LIBLIN (@F_Liblin) March 4, 2020

Par E.S.