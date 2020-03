Municipales 2020 : Rachida Dati cite Koh-Lanta et amuse Denis Brogniart

La course à la mairie de Paris est lancée. Depuis plusieurs mois maintenant, 7 candidats se battent dans le but de prendre la place tant convoitée d'Anne Hidalgo. Et une des candidates en lice est particulièrement motivée à l'idée de la remplacer. Il s'agit de Rachida Dati.

Depuis le début de la campagne, elle n'y va pas de main morte. La maire du 7e arrondissement enchaîne les tacles assassins envers ses concurrents. Récemment, elle se moquait d'Agnès Buzyn qui souhaitait "apaiser Paris". Sur le plateau de LCI, elle avait déclaré : ""je vais apaiser"… Paris n'a pas besoin d'une nounou. Les Parisiens ont besoin de quelqu'un qui s'occupe d'améliorer leur quotidien". Le 21 février, elle s'en prenait déjà à la remplaçante de Benjamin Griveaux : "Elle a une qualité, elle apprend vite… notamment à copier le programme des autres".

"On n’est pas sur Koh-Lanta"

Lors d'un débat houleux qui avait lieu ce mardi 10 mars sur France Info, la candidate n'a une nouvelle fois pas eu sa langue dans sa poche.

Elle a fait référence aux nombreuses alliances que certains souhaitent créer lors du second tour. Rachida Dati qui peut compter sur le soutien de Nicolas Sarkozy, s'est une nouvelle fois adressée à l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn "On n'est pas à "Koh-Lanta" là ! C’est pas des alliances entre vous. Et à qui vous donnez le collier d'immunité, Madame Buzyn ?"

Denis Brogniart, animateur dudit programme a repris la séquence sur Twitter, visiblement très amusé. Il l'a commenté : "Quand #KohLanta se mêle à la campagne à Paris. Le conseil des candidats à la mairie est réuni. La parole à @datirachira qui répond à @agnesbuzyn ! Les alliances ce sera pour plus tard. Ma sentence est irrévocable !"

Quand #kohLanta se mêle à la campagne municipale à Paris. Le conseil des candidats à la mairie est réuni. La parole à @datirachida qui répond à @agnesbuzyn ! Les alliances ce sera pour plus tard ma sentence est irrévocable. Merci @Dkbl_ pour la vidéo pic.twitter.com/IpQPHKS2Kg — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) March 10, 2020

Par J.F.