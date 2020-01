Municipales 2020 : Stone, la chanteuse se présente dans l’Allier

Stone et Charden était un duo mythique de la chanson française des années 70. "Made in Normandie", "L’été s’ra chaud", "L’avventura". Les plus nostalgiques se souviendront sûrement des tubes du duo. En 1974, le duo tire sa révérence. Depuis, Stone et Charden ont continué en solo, chacun de leur côté. Ils se sont réunis à l’occasion de la tournée Âge tendre et Têtes de bois saison 4 en 2009-2010. Depuis, on n’entendait plus parler d’eux. Jusqu’à ce mardi 28 janvier.

Le mari de Stone figure aussi sur la liste aux municipales

A 72 ans, Stone, de son vrai nom Annie Gautrat, a décidé de se lancer en politique. La chanteuse est sur la liste du maire sortant UDI de la petite ville de Commentry, dans l’Allier. L’artiste possède une maison familiale dans la commune de 6 200 habitants précisent nos confrères de France 3. "Stone est connue au niveau national. Je trouvais intéressant qu’elle soit sur ma liste", a expliqué Fernand Spaccafferri. Le programme du maire sortant prévoit entre autre de défendre les animaux et d’interdire la présence d’animaux sauvages dans les cirques qui viendraient s’installer à Commentry. Il prévoit aussi la construction d‘une salle de spectacle "plus confortable" et veut changer l’image de sa ville.

On ne connaît pas encore la place de Stone sur la liste de Fernand Spaccafferri, à savoir si elle est en position éligible ou pas. Mais France 3 ajoute que son mari Mario d’Alba a aussi été recruté et est présent sur la liste du maire sortant. D’autres people ont décidé de s’engager en politique pour les municipales 2020 comme Jean-Marie Bigard, Audrey Pulvar ou encore l’ex-footballeur Vikash Dhorasoo.

Par Mélanie C.