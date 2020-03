Municipales : Rachida Dati peut compter sur le soutien de Nicolas Sarkozy

Plus de 1400 personnes sont contaminées par le coronavirus en France. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits depuis le 8 mars. Le meeting de campagne de Rachida Dati a bien été maintenu lundi 9 mars dans la salle Gaveau du 8ème arrondissement mais en diminuant le nombre de participants initialement prévus. "Cher Nicolas, quelle fierté et quel bonheur de t'avoir à nos côtés". La candidate Les Républicains à la mairie de Paris a invité Nicolas Sarkozy sur la scène où il avait célébré sa victoire en 2007. Il a alors vanté les qualités de Rachida Dati et a affiché son soutien à son ancienne porte-parole dont "les Parisiens et les Parisiennes pourront être fiers". Et l'ancien chef de l'état ne s'est pas arrêté là devant les 900 personnes présentes.

"Une maladie extrêmement rare dans la politique"

"J'ai voulu être ici car c'est un moment politique important" explique Nicolas Sarkozy qui fait ensuite l'éloge de la candidate Les Républicains. "Rachida c'est quelqu'un de fidèle, c'est juste de lui rendre ce qu'elle m'a donné. Car dans la politique dire de quelqu'un qu'il est fidèle wahou…c'est un truc énorme, c'est une maladie extrêmement rare dans la politique !" rigole alors l'ancien président de la République. Puis il poursuit son discours avec un clin d'œil, "Rachida, c'est la capacité d'être entendue par la France du peuple. Elle a une énergie inépuisable et ça, c'est quand même ton côté sarkozyste". A une semaine du premier tour des élections municipales, Rachida Dati est en tête de certains sondages dans quelques arrondissements parisiens.

Par Non Stop People TV