Nadia Hai : pourquoi la nouvelle ministre a démissionné de son poste de députée

Le nouveau gouvernement de Jean Castex a été une vraie surprise. Ainsi, Roselyne Bachelot fait son retour en politique en devenant ministre de la Culture, tandis qu’Eric Dupond-Moretti est devenu ministre de la Justice. Et en ce qui concerne la ministre déléguée à la ville, c’est Nadia Hai qui a été choisie. Âgée de 40 ans et originaire de Trappes, Nadia Hai est la dépurée de la 11e circonscription des Yvelines. Mais face à son tout nouveau rôle au sein du gouvernement, Nadia Hai a pris une décision radicale, celle de démissionner en catimini de son siège de député à l’Assemblée, qu’elle occupait depuis 2017. En temps normal, lorsqu’un parlementaire rentre au gouvernement, c’est son suppléant qui lui succède à l’Assemblée.

Son suppléant impliqué dans un trafic de drogue

Mais cette possibilité n’a pas été du goût de Nadia Hai. Son suppléant, Moussa Ouarouss, est mis en examen depuis fin 2019 pour importation, transport, détention de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs dans le cadre d’une enquête portant sur un vaste trafic de cannabis entre la France et le Maroc. Interrogée par l’AFP au moment de la mise en examen de son suppléant, Nadia Hai avait indiqué ne plus avoir de contact avec lui "depuis plusieurs mois" en raison de "désaccords politiques". De son côté, Moussa Ouarouss n'avait pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. En démissionnant, la nouvelle ministre écarte de fait son suppléant et ouvre la voie à des législatives partielles dans sa circonscription.

Par Alexia Felix