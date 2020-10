Nadine Morano menacée après son intervention sur Samuel Paty, elle réplique

Ce vendredi 16 octobre, la France a vécu un drame. Un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, s'est fait décapiter pour avoir montré en classe des caricatures de Charlie Hebdo. Ces dernières avaient été présentées aux élèves dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Depuis, anonymes et personnalités témoignent de leur soutien envers Samuel Paty et demandent à ce que des mesures soient prises concernant la liberté d'expression, notamment dans l'Éducation nationale. Le jour de l'attaque, de nombreuses personnalités politiques ont fait part de leur émotion. C'est le cas notamment de Nadine Morano. L'ancienne ministre s'était confiée durant un duplex sur CNews et avait donné son point de vue sur cette nouvelle attaque : "Ca suffit, on ne peut plus vivre dans la terreur dans notre pays. Après avoir égorgé le père Hamel, après avoir égorgé des policiers dans la Préfecture de Paris, maintenant c'est un professeur qui est assassiné et qui est décapité, est-ce vous vous en rendez compte, au nom d'une religion, au nom de l'Islam !".

"Nous devons leur mener une guerre"

Nadine Morano avait ensuite ajouté : "Ce que je veux aujourd'hui, c'est une mobilisation très forte des musulmans qui vivent en France, je veux les entendre se lever, condamner et dire stop !" Elle était de nouveau invitée sur CNews ce lundi 19 octobre afin de revenir sur le sujet. Nadine Morano en a profité pour faire quelques révélations : "Il n'a pas été protégé. Quand vous avez sur les réseaux sociaux, un déferlement de haine qui le cible directement c'est - on verra ce que dira l'enquête - quasi un appel au meurtre. J'ai reçu, après avoir fait l'émission de CNews en duplex depuis ma permanence, des messages d'insultes et de menaces".

Nadine Morano, récemment taclée par Laurent Ruquier, a décidé de prendre le taureau par les cornes : "J'ai même reçu un message - que j'ai signalé au procureur et au préfet de mon département - d'une personne qui se réjouit de l'assassinat du professeur. Nous devons leur mener une guerre. Il faut éradiquer cet islam radical de notre territoire."

Par J.F.