Nadine Morano s’en prend violemment à Maxime Switek en direct sur BFMTV

Après sept ans de bons et loyaux services au sein de l’émission "C à vous" sur France 5, Maxime Switek a décidé de voguer vers de nouvelles aventures. C’est sur la chaîne d’informations en continu BFMTV que l’ancien chroniqueur d’Anne-Elisabeth Lemoine fait sa rentrée. Ce lundi 24 août, Maxime Switek a pris les commandes de son émission "22H Max", diffusée en direct de 22H à minuit. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la rentrée de Maxime Switek a été mouvementée. Alors que le journaliste de 40 recevait Nadine Morano, ancienne ministre sous Sarkozy et députée européenne, le ton est monté lors de l’interview. En duplex, l’élue des Républicains connue pour son franc-parler était invitée pour évoquer les violences survenues à Paris après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions, face au Bayern Munich. Selon la Préfecture de police, 151 personnes ont été placées en garde à vue, dont 49 mineurs.

"J’ai été harcelée par BFMTV"

"Ces jeunes, ce sont de la racaille. Et cette racaille, il faut la mater. Il faut faire ce qu’il faut en termes de réponse pénale. Quand ils sont mineurs non accompagnés, c’est dommage : la France ne les renvoie pas dans leur pays d’origine !", a estimé Nadine Morano sur BFMTV. Une réaction qui, pour Maxime Switek, "n’a rien à voir avec ce qui s’est passé" dimanche soir après le match. "Ou alors vous avez des informations qu’on n’a pas", lance le journaliste. Ce à quoi la députée a rétorqué : "Je considère que les mineurs non accompagnés, on doit stopper ce trafic de jeunes et les renvoyer dans leur pays d’origine !", a-t-elle poursuivi.

Voulant recentrer l’interview, Maxime Switek a tenté de recadrer son invitée, en vain. "Mais encore une fois, ça n’a rien à voir à mon sens avec le profil des personnes qui ont été interpellées…", a-t-il répondu. Il n’en fallait pas plus à Nadine Morano pour s’emporter violemment. "C'est vous qui m'avez invitée. J'ai été harcelée pour faire BFM ce soir. Je suis au tribunal. Vous êtes journaliste ou vous êtes procureur ? J'aimerais bien savoir !", a-t-elle lancé. Maxime Switek a alors tenté de se défendre. "Je vous pose des questions... Ou alors vous avez des informations sur ceux qui ont été interpellés hier que nous n'avons pas...". Chose à laquelle Nadine Morano a répondu : "Vous ne posez pas des questions... Vous donnez votre opinion ! Je vous demande de poser des questions !" La tension était palpable.

Par Matilde A.