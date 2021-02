Najat Vallaud-Belkacem : pourquoi sa médiatisation a parfois été pesante (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle échange avec une personnalité sur son actualité. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon Choix" sur Chérie 25 a reçu de nombreuses figures du PAF et autres artistes.

Ce mercredi 10 février, Najat Vallaud-Belkacem est l'invitée d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée du lundi au jeudi sur Non Stop People. Femme politique, elle a été, entre autres, ministre de l'Education nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche d'août 2014 à mai 2017 sous la présidence de François Hollande. Au cours de cet entretien, elle s'est notamment confiée sur son ancienne activité ministérielle : "Il ne s'agit pas seulement de bien travailler, de faire le mieux possible pour faire progresser la société et les dossiers que vous avez à défendre, mais il s'agit aussi d'accepter une part de personnage publique qui va avec le fait d'avoir ces responsabilités-là, qui est parfois pesante", dit-elle.

"Vous êtes jugé, scruté..."

Najat Vallaud-Belkacem l'assume, être ministre c'est aussi faire attention à son image : "Tous les jours, vous êtes en représentation, y compris le week-end ou en soirée, quand vous n'êtes pas dans votre bureau. Vous êtes jugé, scruté. On attend quand même que vous trébuchiez, pas simplement vos détracteurs ou vos opposants politiques, ça c'est une chose, mais il y a une forme d'appétence pour voir les hommes et les femmes politiques trébucher. C'est quand même une dimension assez compliquée", a-t-elle expliqué à l'animatrice.

Et de poursuivre : "L'avantage de ne plus être un personnage publique - même si je le reste à quelques égards, mais en tout cas, beaucoup moins, c'est clair - c'est en effet de retrouver une maîtrise de sa vie personnelle".

Par Non Stop People TV