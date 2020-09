Nicolas Hulot ancien ministre : Son bilan amer sur son expérience

C’est en 2017 que Nicolas Hulot avait créé la surprise en acceptant de devenir ministre de la Transition écologique et durable au sein du gouvernement d’Emmanuel Macron. Mais au bout de seulement quinze mois, Nicolas Hulot avait finalement annoncé sa démission en août 2018. Et deux ans après son départ, Nicolas Hulot a décidé de faire le bilan de cette expérience auprès de nos confrères de Paris Match. Et l’écologiste n’a pas été tendre : "À Matignon, les énarques autour du Premier ministre Edouard Philippe me regardaient comme l’écolo de service. Pour eux, les éoliennes, c’étaient des moulins à vent pour les bobos. Tout se faisait dans mon dos".

Nicolas Hulot estime sur son passage au sein du gouvernement n’a pas été profitable : "Il faut le reconnaître, tout se joue à Matignon. Par contre, je suis responsable des non-décisions ou des mauvaises. Je n’étais qu’un exécutant, submergé. Au début, j’ai cru que je n’étais pas au niveau ou mal organisé, avant de réaliser qu’on était structurellement sous l’eau. Quand je parlais d’une mutation sociétale, eux pensaient adaptation, moi transformation du système. C’est là l’immense malentendu : ils voulaient soigner une bronchite, moi un cancer généralisé". Nicolas Hulot a également révélé comment Emmanuel Macron avait réussi à le convaincre d’accepter ce poste de ministre : "Je n’y suis pas allé sur sa bonne bouille, ni sur son programme, quasi inexistant en matière d’écologie. Il le reconnaissait d’ailleurs. "Je ne suis pas à la hauteur", me disait-il, C’est pour ça que j’ai besoin de toi. On a eu un échange hyper clair, je lui ai répété : "Je n’y vais pas pour faire de la figuration, je ne te demande pas la lune mais qu’on en prenne le chemin, qu’on amorce la transition écologique et sociétale dans tous les domaines (…) Sinon je m’en irai".

Par Alexia Felix