Nicolas Sarkozy accusé de racisme après son passage dans Quotidien

Le dernier passage de Nicolas Sarkozy à la télévision ne cesse de faire parler. Invité sur le plateau de Quotidien, l’ancien président de la République s’est lancé dans une longue critique contre les élites, et a ironisé sur ces mots qui ne peuvent plus être utilisés dans la société actuelle sans risque de choquer : "Si on n’emploie pas des mots que les gens entendent et qui leur signifient que nous, qui sommes privilégiés, nous comprenons dans quel enfer ils vivent, à ce moment-là, si vous ne faites pas ça avec des bons mots, vous décrochez toute une partie de la population. Cette volonté des élites, qui se pincent le nez, qui sont comme les singes qui n’écoutent personne... Je ne sais plus, on a le droit de dire “singe” ? Parce qu’on n’a plus le droit de dire les… On dit quoi maintenant 'les Dix Petits Soldats’, maintenant, c’est ça ?".

"Un naufrage raciste"

En faisant référence au célèbre roman d’Agatha Christie "Les Dix petits nègres" qui a été rebaptisé "Ils étaient dix", Nicolas Sarkozy s’est attiré la colère des internautes. Rapidement, de nombreuses personnalités ont dénoncé les propos de l’époux de Carla Bruni à commencer par l’humoriste Sophie Aram : "Alors Nicolas, comment te dire, le mot que tu cherches ce n’est pas "singe" mais "nègre"… En revanche que tu fasses le lien ça pèse une tonne bordel de merde". De son coté Enora Malagré a tweeté : "Mais c’est quoi ce cheminement de pensée ?". Audrey Pulvar a quant à elle dénoncé "du pur et profond racisme, décomplexé, naturel. Au calme", tandis que Yannick Jadot des Verts a évoqué "un naufrage raciste". Reste à voir si Nicolas Sarkozy va réagir à ces critiques.

Ainsi donc un ancien président de la République française associe spontanément les singes aux «nègres »... le racisme sans masque. https://t.co/nWbNx2t47p — Olivier Faure (@faureolivier) September 10, 2020

Je n ai pas compris le silence des journalistes après un cheminement de pensée aussi choquant . Je n ai pas non plus compris comment un ancien président peut tenir de tels propos. Je me couche triste , estomaquée. #Sarkozy pic.twitter.com/vaqLoGpW8p — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) September 10, 2020

Par Alexia Felix