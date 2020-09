Nicolas Sarkozy accusé de racisme : Il juge la polémique "indigne"

Depuis ses propos jugés racistes dans Quotidien le 10 septembre dernier, Nicolas Sarkozy est au coeur de la polémique. Son parallèle entre le mot "singe" et le mot "nègre" alors qu'il déplorait que le roman d'Agatha Christie "Dix petits nègres" , ait été renommé "Ils étaient dix", a provoqué l'indignation de nombreux internautes et d'une partie de la classe politique. "Cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes qui n'écoutent plus personne. Je ne sais plus, on a le droit de dire singe ? Parce qu'on n'a plus le droit de dire les… On dit quoi maintenant 'Les Dix Petits Soldats' maintenant c'est ça?", a-t-il lancé. Sur BFMTV ce dimanche 13 septembre, Ségolène Royal a fermement taclé son ancien adversaire à la présidentielle de 2007. "C'est consternant parce qu'il y a bien quelque chose qui est incrusté en lui", a-t-elle lâché en fustigeant : "Quand il cherche ses mots et qu'il utilise le mot singe alors qu'il cherche le mot nègre, c'est un problème !".

"Je n'ai pas l'intention de commenter une polémique"

Alors qu'il était en séance de dédicaces à Châlon-sur-Saône pour son dernier ouvrage "Le temps des tempêtes", Nicolas Sarkozy a brièvement évoqué la polémique dans une vidéo tournée par France 3 Bourgogne Franche-Comté, a repéré Télé-Loisirs. Si l'ancien président de la République n'a pas voulu réagir face au journaliste, il a pourtant fait le contraire : "Je n'ai pas l'intention de commenter une polémique indigne parce que la commenter ça serait de lui donner du crédit. Il n'y a jamais de crédit à l'indignité. Notre rôle à tous c'est d'élever le débat". Pour autant, Nicolas Sarkozy ne cesse d'alimenter le débat après ses déclarations vivement critiquées.

Par Marie Merlet