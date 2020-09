Nicolas Sarkozy accusé de racisme : Ségolène Royal le tacle fermement

Nicolas Sarkozy a créé la polémique lors de son passage dans Quotidien le 10 septembre dernier. L’ancien président de la République a notamment pointé du doigt le fait que les politiques n’osaient plus employer certains mots dans la vie de tous les jours : "Cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes qui n'écoutent plus personne. Je ne sais plus, on a le droit de dire singe ? Parce qu'on n'a plus le droit de dire les… On dit quoi maintenant 'Les Dix Petits Soldats' maintenant c'est ça?". Accusé de racisme par les internautes et par de nombreuses personnalités, Nicolas Sarkozy a tout de même pu compter sur le soutien de Karine Le Marchand : "J'ai interviewé Nicolas Sarkozy, j'ai déjeuné avec lui pour parler de ce que je voulais faire après. Je ne suis pas amie avec Nicolas Sarkozy. Je ne peux pas dire qu'il soit raciste, ce n'est pas vrai. Je ne le pense pas", a-t-elle confié sur le plateau de C à Vous.

"C’est consternant"

Ce dimanche 13 septembre, c’était au tour de Ségolène Royal de s’exprimer sur cette polémique. Invitée sur le plateau de BFMTV, Ségolène Royal n’a pas hésité à tacler fermement son ancien adversaire à la présidentielle de 2007 : "C'est consternant ! C'est consternant parce qu'il y a bien quelque chose qui est incrusté en lui. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est qu'en 2005, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur et il fait voter une loi sur les bienfaits de la colonisation. En 2007, il est président de la République, il va à Dakar et il ose dire aux Africains qu'ils ne sont pas entrés dans l'Histoire alors qu'on sait que le berceau de l'Humanité, c'est l'Afrique ! Quand il cherche ses mots et qu'il utilise le mot singe alors qu'il cherche le mot nègre, c'est un problème !".

"C'est consternant": Ségolène Royal (@RoyalSegolene) réagit aux propos polémiques de Nicolas Sarkozy pic.twitter.com/6vRD8LcoS5 — BFMTV (@BFMTV) September 13, 2020

Par Alexia Felix