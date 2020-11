Nicolas Sarkozy : Carla Bruni évoque la triste raison pour laquelle ils ne fêtent plus leur anniversaire de rencontre

Si Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se sont mariés le 2 février 2008, ils se sont rencontrés quelques mois plus tôt, en novembre 2007. Dans une récente interview accordée à Konbini, l'ancienne première dame s'est d'ailleurs confiée au sujet de leur coup de foudre. L'occasion pour nous d'apprendre que les parents de la petite Giulia se sont rencontrés lors dîner. A cette époque, Nicolas Sarkozy vient tout juste de se séparer de sa femme Cécilia Attias et vient d'être élu président de la République, six mois plus tôt. Durant ce dîner chez Jacques Séguéla, il rencontre l'ancien mannequin italien... qu'il épousera trois mois plus tard, après un véritable coup de foudre.

Une date symbolique

Malheureusement, treize ans après leur rencontre, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ne célèbrent plus cet anniversaire. C'est ce que la jolie brune de 52 ans a expliqué ce samedi 14 novembre face à Laurent Ruquier dans "On est en direct". Sur le plateau, était aussi présente la journaliste Léa Salamé qui a fait part de son expérience sur le fait d'être en couple avec un homme politique puisqu'elle est la compagne de Raphaël Glucksmann depuis 2015. La journaliste a d'ailleurs expliqué qu'ils ont un coup de foudre le 14 novembre 2015, au lendemain des tragiques attentats parisiens.



De quoi faire réagir Carla Bruni qui a expliqué qu'il est compliqué pour elle de célébrer la date de son coup de foudre avec son mari car elle coïncidence justement avec la date des attentats : "J'ai rencontré mon mari un 13 novembre. Donc tous les 13 novembre, on n'ose plus rien fêter" a-t-elle lancé, sourire aux lèvres. Léa Salamé a alors expliqué qu'elle comprenait ce choix, notamment car cette date est liée à la tristesse à l'échelle nationale.





Par E.S.