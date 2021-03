Nicolas Sarkozy condamné : La mère de Carla Bruni réagit

La nouvelle est finalement tombée ce lundi 1er mars. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a été reconnu coupable dans l’affaire des "écoutes" et condamné à trois ans de prison dont un ferme. Lors de ses années à l’Elysée, Nicolas Sarkozy aurait tenté d’obtenir de Gilbert Azibert, magistrat à la Cour de cassation à l'époque, des informations confidentielles le concernant. Durant l’audience, la juge a déclaré que les faits commis par l'homme politique sont "particulièrement graves ayant été commis par un ancien président de la République. Nicolas Sarkozy s'est servi de son statut et de ses relations politiques et diplomatiques pour gratifier un magistrat". Rapidement après l’annonce de la condamnation, Carla Bruni, la femme de Nicolas Sarkozy, a réagi sur les réseaux sociaux : "Quel acharnement insensé mon amour @nicolassarkozy .... le combat continue, la vérité fera jour #injustice".

"Ils auront honte"

Et deux jours après sa fille, c’était au tour de Marisa Bruni-Tedeschi, la mère de Carla Bruni, de prendre la parole sur les réseaux sociaux. L’ancienne pianiste a tenu à prendre La Défense de son gendre. Sur Instagram, la grand-mère de la petite Giulia a pris la parole dans trois posts pour faire part de sa colère concernant la décision de la justice : "Ils auront honte. Ils ne connaissent pas le mot respect. Dommage que Émile Zola ne soit pas là Tu les écraseras. Comme ces choses que les chiens laissent sur les trottoirs et que on écrase avec un pied". De son côté, Nicolas Sarkozy est « prêt à poursuivre la démonstration de son innocence », selon les déclarations de son avocate.

Par Alexia Felix