Nicolas Sarkozy confiné : l’ex-président "bouillonnant", son quotidien dévoilé

Alors que le confinement en France a été prolongé jusqu’au 11 mai prochain, les Français doivent prendre leur mal en patience avant de pouvoir reprendre une vie normale. Si la plupart arrivent à respecter les nouvelles règles mises en place par le gouvernement, certaines personnalités vivent très mal ce confinement, à commencer par Iris Mittenaere, qui a fondu en larmes en direct sur Instagram il y a quelques jours : "Aujourd'hui c'est un peu difficile. Quand on est là pendant un mois, on a certains moments où c'est un peu difficile. Être enfermés, ne pas voir sa famille ou avoir des proches qui ne vont pas forcément bien. On passe tous par ces moments-là. Et je trouve ça bien de le dire. Il n'y a pas un seul moment dans les lives des autres où on dit la vérité, que parfois ça va pas et qu'on craque". Mais si l’ancienne Miss Univers a craqué, cela n’est pas le cas pour Nicolas Sarkozy.

"C'est un hyperactif"

Face à la crise sanitaire du coronavirus, Nicolas Sarkozy s’est réfugié avec sa femme et sa fille dans sa villa du Cap Nègre dans le Var. Auprès de nos confrères du Parisien, un proche de l’ancien président de la République a dévoilé le tout nouveau quotidien de l’époux de Carla Bruni : "C’est un hyperactif. Vous l’imaginez se lever tous les jours à 10 heures et passer une partie de la journée en pyjama devant sa télé et de Funès ? Non. Il lit beaucoup, fait quelques exercices physiques et gère à distance ses activités professionnelles. Il bouillonne (…) Il passes ses journées sur son portable. Je le sens très concerné par la crise que nous sommes en train de traverser mais aussi très inquiet". Depuis le début de la pandémie, Nicolas Sarkozy conseille activement Emmanuel Macron dans sa gestion de la crise. Même à distance, Nicolas Sarkozy reste très présent et n’hésite pas à appeler le mari de Brigitte Macron.

Par Alexia Felix