Nicolas Sarkozy : Karine Le Marchand prend sa défense après son passage dans Quotidien

L'ancien président de la République fait la une des médias depuis son passage dans l'émission Quotidien ce jeudi 10 septembre. En effet, Nicolas Sarkozy pointait du doigt le fait que les politiques n'osaient plus employer certains mots dans la vie de tous les jours de peur de choquer. "Cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes qui n'écoutent plus personne", avant d'ajouter "je ne sais plus, on a le droit de dire singe ? Parce qu'on n'a plus le droit de dire les… On dit quoi maintenant 'Les Dix Petits Soldats' maintenant c'est ça?" Nicolas Sarkozy faisait référence au roman d'Agatha Christie "Les Dix petits nègres" rebaptisé "Ils étaient dix".

Cette séquence a provoqué un tallé sur les réseaux sociaux et Nicolas Sarkozy a été accusé de racisme. Face à ce déferlement, Karine Le Marchand a décidé de prendre sa défense. Invitée sur le plateau de C à Vous, Anne-Elisabeth Lemoine a abordé le sujet.

"Je ne peux pas dire qu'il soit raciste"

L'animatrice d'Une Ambition Intime a alors réagi : "Je ne suis pas d'accord avec tout ça, a commencé l'animatrice de M6. Je pense que les polémiques prennent trop de place dans la communication et empêchent le fond des pensées. Nicolas Sarkozy, vous pouvez lui reprocher ce que vous voulez, il n'est pas raciste". Avant d'ajouter : "Ça donne de l'importance à ceux qui dénoncent aussi, ça les remet aussi sur le devant de la scène. Je suis désolée et je me fiche complètement de ce que vont dire les gens, je suis concernée par la situation, j'ai interviewé Nicolas Sarkozy, j'ai déjeuné avec lui pour parler de ce que je voulais faire après. Je ne suis pas amie avec Nicolas Sarkozy. Je ne peux pas dire qu'il soit raciste, ce n'est pas vrai. Je ne le pense pas" conclut-elle.

