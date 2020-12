Nicolas Sarkozy : pourquoi Julien Dray a refusé d'être son ministre (Exclu vidéo)

Après avoir reçu Benjamin Castaldi et Christophe Beaugrand, Jacques Sanchez a pu échanger avec Julien Dray, homme politique français de 65 ans. Un entretien pendant lequel ce dernier est revenu sur son poste de chroniqueur sur CNews, mais aussi sur ce jour où Nicolas Sarkozy lui a proposé un poste de ministre lorsqu'il était président de la République, de 2007 à 2012. Une fonction qu'il a refusée de prendre, comme il l'explique dans un extrait inédit.

"Je le connaissais, on était sur les bancs de l'Assemblée nationale (...) Même si on s'engueulait beaucoup, on se parlait et on se respectait. Un jour, il m'avait dit : 'Tu verras, le seul qui te nommeras ministre, c'est moi'. Un dimanche, au moment des élections législatives, il m'a appelé en me disant : 'Voilà, je voudrais que tu sois ministre'. J'ai dit : 'Non c'est quand même pas possible", raconte-t-il. Et de poursuivre : "Je n'ai pas été ministre, je n'en pleure pas. Parfois, de temps en temps, je me dit que j'aurais pu faire des choses, mais c'est la vie, c'est comme ça".

Les raisons de son refus

Dans la suite de l'extrait, Julien Dray explique pourquoi il a refusé le poste. "Parce que je suis un homme de gauche et que c'était compliqué d'être dans un gouvernement de droite. J'ai quand même un passé politique, peut-être encore un avenir j'espère, qui est fidèle à un certains nombres de valeurs. Sur le plan humain, on peut s'entendre avec des gens, les respecter. Après, il y a un problème aussi de convictions philosophiques", dit-il.

Quel ministère Nicolas Sarkozy lui a-t-il proposé ? "Dans la discussion, j'ai fait une vanne. 'Si je viens pour être ministre comme ça, je vais faire quoi ?' Il me dit : 'Ce que tu veux'. Je dis : 'Alors ministre de l'Intérieur'. Il me dit : 'C'est fait'. Je dis : 'Non mais arrête', puis après les choses sont passées", a-t-il conclu.

