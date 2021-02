Nicolas Sarkozy : pourquoi sa vaccination contre la Covid-19 indigne les internautes

Accusée d'être en retard par rapport à ses voisins d'Europe, la France a pourtant fait un choix bien pensé en ce qui concerne la vaccination contre la Covid-19 : seuls les plus de 75 ans peuvent en ce moment recevoir la fameuse piqûre. On note cependant qu'il existe quelques exceptions : les personnes considérées à risque et les membres du personnel soignant ont eux aussi accès au vaccin. Voilà pourquoi Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui est neurologue de formation, a reçu sa première dose du vaccin.

Ce jeudi 18 février 2021, le journal L'Express révèle que Nicolas Sarkozy aurait lui aussi, déjà reçu sa première injection contre la Covid-19. Le titre explique que l'ancien président de la République aurait été vacciné dès le mois de janvier à l'hôpital militaire de Percy. Une grande surprise quand on sait que l'époux de Carla Bruni avait vivement critiqué l'arrivée de ce vaccin sur le marché. "Le vaccin Spoutnik, quand est-ce qu'il va le mettre sur le marché ? C'est cet après-midi qu'il faut signer !" avait-il lancé lors d'une réunion en petit comité. "Vous vous rendez compte, on annule les gens pour leur deuxième injection ?" avait-il ajouté.

Nicolas Sarkozy vacciné : les internautes agacés

L'annonce de la vaccination de Nicolas Sarkozy a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Et si les citoyens français sont plutôt agacés, c'est notamment car l'ancien chef d'Etat est "trop jeune" pour être considéré comme prioritaire : "66 ans et déjà vacciné. Ça c’est du séparatisme", "Alors qu’il est si critique envers la stratégie du gouvernement en matière de Covid-19, il semble que Nicolas Sarkozy a décidé de couper la file de la vaccination en recevant déjà une première dose au mois de janvier... Notre ancien président serait-il si âgé et fragile ?", "Décidément à droite on n'est jamais mieux servi que par soi-même et on s'en vante....", "Pourrait on savoir à quel titre Nicolas Sarkozy a bénéficié d’une vaccination à 65 ans ? Et en plus il a le culot de râler!", "Coronavirus. Nicolas Sarkozy, 66 ans, a déjà été vacciné - Ma grand-mère de 95 ans, pas" peut-on par exemple lire sur Twitter.

Par E.S.