Nicolas Sarkozy : ses regrets sur la médiatisation de son couple avec Carla Bruni

Nicolas Sarkozy est élu président de la République lors des élections de 2007. A l’époque, il est marié à Cécilia Attias. Mais le couple divorce quelques mois plus tard, en octobre. En janvier de l’année suivante, Nicolas Sarkozy ne peut cacher sa joie et son amour pour Carla Bruni. Il déclarera même lors d’une conférence de presse, "Avec Carla c’est du sérieux". Une phrase devenue culte depuis. Chaque fait et geste du couple est scruté et ils font la Une de plusieurs magazines. Alors que vendredi 24 juillet sort son nouveau livre, "Le temps des tempêtes" sur ses deux premières années de mandat présidentiel, Nicolas Sarkozy a confié regretter cette médiatisation au Figaro.

"Afficher son bonheur est aussi mal vu que d’afficher sa tristesse"

Dans les colonnes du Figaro paru mercredi 22 juillet, Nicolas Sarkozy reconnaît avoir fait une erreur en exposant ainsi sa vie privée. Les journalistes du Figaro écrivent : "L’ancien président reconnaît que ces interférences conjugales ont donné aux Français l’impression que le président était rattrapé par sa vie privée au moment où il aurait dû être entièrement concentré sur la mission présidentielle". L’ancien chef de l’état ajoute, "en France, afficher son bonheur est aussi mal vu que d’afficher sa tristesse". Nicolas Sarkozy est le premier président de la Vème République à se marier en plein mandat. Il n’a jamais caché son amour pour sa femme. "Carla est devenue mon épouse, elle a été une First Lady fantastique. Elle a débarqué dans ce milieu politique qu’elle ne connaissait pas par amour pour moi, pour sa famille et pour le pays qu’elle représentait. Elle a fait, me semble-t-il, la fierté de la France. Mais, pour moi, c’était le miracle de la vie cette rencontre" déclarait Nicolas Sarkozy en 2019 à Laurent Delahousse.

