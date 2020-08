Nicolas Sarkozy : son étonnant cadeau à l’ex de Carla Bruni !

Depuis 2007, Nicolas Sarkozy est un homme comblé aux côtés de Carla Bruni. Mais avant de couler des jours heureux ensemble, l’ancien président de la République et la chanteuse ont eu tous les deux un passé amoureux tumultueux.

En 2000, alors que Carla Bruni est en couple avec l’éditeur Jean-Paul Enthoven, elle tombe amoureuse de son fils, Raphael. À cette époque marié à l’écrivaine Justine Lévy, le philosophe Raphael Enthoven décide de divorcer pour entamer une liaison avec Carla Bruni. Un an plus tard, le couple donne naissance à Aurélien, aujourd’hui âgé de 19 ans. Pour Justine Lévy, la fille de Bernard-Henri Lévy, c’est un vrai coup dur. Dans son livre "Rien de grave", publié en 2004, l’écrivaine revient d’ailleurs sur cet épisode douloureux de sa vie, dressant même un portrait peu élogieux de son ex-mari Raphael Enthoven et de sa nouvelle compagne Carla Bruni.

Une attention surprenante !

Justine Lévy qui pouvait d’ailleurs compter parmi ses invités à son mariage avec Raphael Enthoven un dénommé Nicolas Sarkozy. Bien avant donc de se mettre en couple avec Carla Bruni, l’ancien président de la République assistait au mariage de Raphael Enthoven qui, bien des années plus tard, deviendra l’ex de Carla Bruni ! Et Nicolas Sarkozy n’était pas venu les mains vides.

Le philosophe a raconté cette surprenante anecdote cette semaine à nos confrères de L’Express. En pleine promotion de son livre "Le temps gagné" (Éditions de l’Observatoire), dans lequel il revient sur sa rencontre avec Carla Bruni, Raphael Enthoven explique : "C'est ainsi que, sans me connaître, Nicolas Sarkozy m'offrit une cloche à fromage. Et je suis probablement le seul homme sur terre à pouvoir, sans délirer, prononcer une phrase pareille". Une attention marquante de la part de l’ancien président de la République !

Par Matilde A.