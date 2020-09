Nicolas Sarkozy : son soutien inconditionnel envers Didier Raoult

La crise sanitaire du coronavirus aura mis en lumière Didier Raoult. Et pour cause, l'infectiologue marseillais a décidé de combattre le virus, au tout début de l'épidémie, avec de la chloroquine. Un traitement qu'il n'a cessé de défendre coûte que coûte face à ses nombreux détracteurs. En effet, le professeur Didier Raoult, visé par une plainte de l'ordre des Médecins, n'a pas que des amis. Ils sont extrêmement nombreux à remettre en cause son traitement, certains le qualifiant même de dangereux. Malgré toutes les critiques, le professeur peut compter sur le soutien de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy.

"À chaque crise, il faut trouver des boucs émissaires"

Après avoir soutenu Gérald Darmanin après les accusations de viol, l'homme politique n'a pas hésité à prendre la défense du professeur lors d'une rencontre rassemblant des entrepreneurs ce vendredi 4 septembre à Marseille. "À chaque crise, il faut trouver des boucs émissaires, c’est une maladie française. Pour moi l’adversaire, c’est le Covid, ce n’est pas tel ou tel médecin". Il ajoute ensuite : "Je pense au professeur Raoult, je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit. C’est un homme de grande qualité qui a fait son possible pour soigner au mieux ses patients. Il a sans doute fait des erreurs, on en fait tous, moi le premier, mais j’observe qu’en période de crise, il y a les pseudo spécialistes qui se précipitent et disent : 'Il faut un coupable et c’est celui-là'”. Nicolas Sarkozy conclut ensuite : "Ça m’a paru déplacé (...) Chacun a fait comme il a pu, et lui le premier".

Par J.F.