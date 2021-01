Nicolas Sarkozy "terrorisé" par Carla Bruni, Jacques Séguéla raconte (Exclu vidéo)

En ce début d'année 2021, Jordan de Luxe a repris les rênes de son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente chaque jour sur Non Stop People. Ainsi, l'animateur a pu recueillir les confidences de Jean-Michel Aphatie sur son rapport à l'argent. L'occasion pour le journaliste de révéler qu'il était endetté, évoquant la raison qui l'a plongé dans cette situation.

"Je n'ai pas de résidence secondaire. Je suis propriétaire d'un appartement où je vis. Je me suis endetté au total sur 24 ans pour le payer, et je n'ai pas encore fini de le payer. Je suis endetté pour quelques années encore", a-t-il expliqué. Et de préciser : "Je n'ai jamais acheté une voiture neuve. Je dis ça pour tous les c*** qui pensent qu'on est dans la haute et qu'on pète dans la soie".

"Ça a été un coup de foudre"

Ce mercredi 6 janvier, Jordan de Luxe a reçu Jacques Séguéla dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Proche de Nicolas Sarkozy, le publicitaire a confié avoir suivi toute sa carrière, racontant qu'il l'a connu quand il était un des plus jeunes maires de France. Il a poursuivi son récit en racontant comment il a joué un rôle dans sa rencontre avec Carla Bruni. "Un jour, Nicolas Sarkozy m'appelle. Il venait d'être élu président de la République. Je le vois totalement décomposé à l'Elysée (...) Il me dit : 'Je n'en peux plus, parce que je suis seul'. Il venait de divorcer (...) Il était très touché", a-t-il confié.

Jacques Séguéla a alors eu l'idée d'organiser un dîner pour "le sortir de là". Et de poursuivre : "Parmi les invités, il y avait Carla Bruni. Je l'ai appelée. Elle me dit : 'Ah non, ce mec de droite, il n'en est pas question ! Je ne veux pas le voir'. Je lui dis : 'Ecoutes, en 20 minutes, il va te séduire'. Elle me dit : 'Quoi ? C'est moi qui vais le séduire en 20 minutes'. Et ça a commencé comme un jeu de rôles (...) Carla est arrivée la première, lui en deuxième. Le jeu a commencé. Elle a pris son téléphone, et elle a dit : 'Elle, non, je la connais. Elle, elle est avec untel, elle le quittera jamais...' Elle commençait finalement à lui gommer des adresses les unes après les autres. Lui était terrorisé de la voir faire (...) Ils se sont mis à table (...) Ils se sont racontés toute leur vie, et ça a été un coup de foudre. Ils sont plus amoureux que jamais dix ans après".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV